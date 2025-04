El PP y el 'Guardiolazo'

Está quedando un poco largo el relevo en el PP extremeño, pero parece que al fin hay fumata blanca con María Guardiola, la concejala cacereña ... semidesconocida en la vida política más allá de Cáceres, e incluso para sus compañeros de partido en Badajoz. Guardiola, sin embargo, cuenta con el respaldo de las dos direcciones provinciales y eso significa tener la mayoría suficiente para imponerse a cualquier otro candidato en un congreso, o en unas hipotéticas primarias que el PP todavía quiere evitar a toda costa.

La balanza a favor de este 'Guardiolazo' la ha decantado quien en estos momentos, no hace unos meses, podía hacerlo y quien todavía es presidente regional de los populares. José Antonio Monago, una vez descartada la opción de que fuera él quien continuara, tiene el deseo personal y el encargo político de entregar un partido lo más unido (o silencioso al menos) posible, y que Extremadura no sea un dolor de cabeza innecesario para Madrid. Es una especie de legado que el anterior equipo de Génova le negó.

Los motivos por los que Monago, además de los presidentes provinciales, han dado la espalda, unos hace mucho y otros a última hora, al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, para que fuera él la opción elegida se desconocen a ciencia cierta, porque si algo caracteriza este largo proceso de relevo en los populares es que ni pública ni oficialmente se argumenta nada más que lugares comunes y frases para salir del paso, que esconden los intensos movimientos internos que agitan desde hace muchos meses a quienes mandan algo, quienes dicen que mandan y quienes quieren mandar en el PP extremeño.

Los populares ni siquiera han convocado todavía el congreso regional que tanto se ha ido aplazando por uno u otro motivo, pero cuyo margen solo deja ya julio para iniciar el curso político en septiembre a toda máquina. No obstante, desbrozando entre comentarios interesados y especulaciones, silencios y ausencias, la que sí se eleva con nitidez como figura ganadora es la de una María Guardiola sobre la que se cierne una duda: el grado de autonomía que tendrá realmente respecto a los que han decidido que sea ella la cara visible del nuevo PP, aunque no todos sus apoyos lo sean precisamente.

Los motivos que, de forma velada, se han esgrimido desde dentro del PP para justificar la ventaja de la concejala cacereña sobre el alcalde placentino no parecen muy sólidos. Se argumenta que no quieren perder Plasencia, que si bien es cierto es la única gran localidad que gobiernan los populares, no es razón suficiente si se pensara que con Pizarro pueden conseguir la presidencia de la Junta. Solo suena a dar una salida digna a Pizarro. También se ha apuntado que este tiene un perfil demasiado parecido al de Vara, pero ¿no sería precisamente una virtud parecerse a quien ha demostrado con sus tres victorias electorales tener el favor de los votantes?

Si no se quiere decir sin más que a Pizarro le han derrotado por las rencillas internas acumuladas, sería mejor que el PP comenzara a destacar las virtudes de su próxima presidenta y candidata, que seguro que las tiene, empezando por ser una persona formada y que no necesita de la política para tener unos ingresos económicos, que no es poco en la política de estos tiempos. Que sea desconocida para el gran público (seguro que no se libra de la etiqueta de ser la 'nueva Ayuso' y bien vendido puede ser atractivo por la curiosidad que despierta lo que no se conoce) no quiere decir que no tenga su parte de experiencia de gestión, por ejemplo, elaborando presupuestos de un ayuntamiento como el de Cáceres. Además, el hecho de ser mujer la convierte en la primera candidata que tiene Extremadura con aspiraciones reales de alcanzar la presidencia de la Junta, y si no lo consiguiera en 2023, cuando tendrá 45 años, aún puede tener más oportunidades en las siguientes. Pero a ver si el PP empieza a decirlo y, si no ha creído en Fernando Pizarro, empieza creer de verdad en ella.