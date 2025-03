Comenta Compartir

No me he vuelto loco de repente, ni he cambiado mis principios, pero el título del libro de Francisco Umbral, que describía aquel 'ambientazo' sibilino ... y 'guay' del conservadurismo español durante la transición, viene perfecto para hablar de la idiosincrasia y peculiaridades de la derecha de la capital cacereña durante la democracia.

Mientras viajo en tren desde Cáceres a Madrid con una hora de retraso, se cruza en mi pensamiento una ciudad conformista y de tradición identitaria esculpida en los noventa, cuando alguien 'de Cáceres de toda la vida', adquirió tal altura moral entre los suyos, que estos le siguieron con fervor. Si el concejal de obras decía «mañana me asfaltas esta calle por mis bemoles», nadie, excepto débiles reproches, osaba acusarle de prevaricar o malversar, ni sospechaba de concesiones... hasta que al rey del circo le crecieron los enanos y apareció algún concejal no adscrito denunciando corruptelas y dando paso a un breve pero intenso paréntesis socialista con Carmen Heras y la fallida capitalidad cultural. Después volvió la derecha con Elena Nevado, que con su arrolladora victoria electoral se vino arriba y no quiso disimular a sus radicales, como sí había hecho hábilmente Saponi, eso sí, quedó hartita de algunos, porque una cosa es tener al 'poli malo' de tu parte, y otra rodearte de desnortados peligrosos. Algunos de ellos militan hoy en otra formación abandonada por su concejal no adscrito, y forman parte de un suffle de ignorancia, radicalismo, indolencia, extrema tontería, y frustración al observar la fuga masiva de sus lideresos y lideresas. Claro está, que si aquel falangista de la OJE se reinventó en la última década del siglo pasado, fue por algo, y tonto no era. Tengo la sensación de que vuelve algo parecido, que la guapa gente de derechas se queda, y la fea se va. Menos mal. Otro día hablamos de la guapa gente de izquierdas. Pásenlo bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY