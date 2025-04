El Guadiana no tiene quien le quiera

Cada vez que sube el termómetro, el Guadiana se cubre de un tapiz de nenúfar. No falla. Los primeros calores del año ya están aquí ... y cualquier aficionado a fijarse en el río lleva semanas observando cómo la plaga se extiende sobre la corriente de agua.

Este problema no es nuevo. Lleva años sobre la mesa, pero los tiempos de las administraciones son tan lentos y los pacenses somos tan complacientes que la solución nunca llega. Hace unos años surgió un movimiento que llenó las barandas de los puentes de lazos verdes, pero hoy no queda ni rastro de las cintas. Si bien el camalote desapareció del tramo urbano (que no del río), el nenúfar y la capa roja que forma el helecho de agua siguen presentes. En cambio, de aquel movimiento ciudadano no se oye ni el eco.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, que tiene las competencias sobre el cauce, se toma el asunto con calma. No considera que ninguna de las dos plagas sean realmente perjudiciales desde el punto de vista ecológico y su apuesta por permeabilizar los azudes para dejar pasar las semillas de las plantas no termina de materializarse. Que si un papel, que si el proyecto, que si las autorizaciones medioambientales. Los tiempos de las administraciones y los trámites se eternizan también en situaciones de urgencia. Así que nada prevé que las obras vayan a convertirse pronto en realidad ni que las plagas vayan a desaparecer. Todo esto para perjuicio de piragüistas y pescadores, y de los pacenses en general que disfrutan de su río.

Esta semana el portavoz socialista Ricardo Cabezas se ha reunido con Salvemos el Guadiana para exigir al alcalde, Ignacio Gragera, que tome cartas en el asunto. Cabezas sabe que Gragera no tiene competencias en el río, pero también que falta una corriente en Badajoz que reclame a las administraciones competentes una solución.

El alcalde podría llevar la voz cantante, pero no da la sensación de que esté dispuesto a encabezar la reclamación. Eso supondría ejercer un liderazgo al que Ignacio Gragera no nos tiene acostumbrados.

El socialista Ricardo Cabezas podría llamar a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para que tomara cartas en el asunto. O al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y animarle a mover ficha. Que para eso la Junta tiene también competencias en especies invasoras. Hace un año supimos de un proyecto regional para colocar mantas vegetales que asfixien al nenúfar. Se está desarrollando, pero no deja de ser una prueba sin vocación de solucionar el problema por completo.

Ricardo Cabezas debe tener los móviles de Vara y de García Seco. Pero no llama a nadie porque su interés se limita al regate corto con Gragera. Sin embargo, aquí tiene el portavoz socialista un movimiento donde adoptar la voz cantante de aquí a las elecciones de 2023. De paso, puede demostrar si aún cuenta con el respaldo ciudadano que le dio la victoria en las últimas elecciones.

Pero para eso tendía que enfrentarse a sus compañeros de partido y, dónde va a parar, se está más a gusto como vicepresidente de la Diputación y perdiendo el tiempo en una oposición sosa y vacía. Como la que ejerce cuando le exige a Gragera una responsabilidad que no le corresponde.

El río tiene un problema por las plagas que le afectan, pero da la sensación de que tiene otro mayor: la indolencia de quienes mandan y la pasividad de los pacenses. Qué triste, que a veces parece que el Guadiana no tiene quien le quiera.