Guadalupe, una parroquia joven

El 24 de abril celebraremos con don Celso, arzobispo actual, el 25 aniversario de la parroquia de Guadalupe en Badajoz. En sus comienzos, el arzobispo ... Antonio Montero le encargó al sacerdote Julián García iniciar una nueva comunidad para las urbanizaciones que iban a construirse junto a La Granadilla. Desde la comunidad vecina de san Juan Macías, comienza sus primeros pasos, casa a casa, familia a familia, con un grupo pequeño de laicos, se animan a pensar, sentir y soñar una parroquia llena de vida y verdad. Después, por razones de salud, estando ya bien configurada la parroquia, es sustituido por el sacerdote Francisco Maya, que sigue siendo párroco. Junto a ellos he sentido el gozo de compartir apostolado y misión. En poco tiempo, es testigo de procesos y de vidas de cientos y cientos de personas... Y ahora nos toca dar gracias a Dios. Para ello la comunidad tiene una oración muy sencilla y descriptiva. Oramos así: «Gracias Señor, por este aniversario de gracia y de luz en nuestra parroquia de Guadalupe. Somos una comunidad parroquial joven, nos sentimos alegres por estos 25 años de camino y vida compartidos y celebrados. Tú, con la fuerza de tu Espíritu, con los sentimientos del Padre, nos has ido sembrando como pequeño grano de mostaza desde la debilidad y la pequeñez nos has ido haciendo fecundos y fuertes para la vida. Gracias a tu fuerza y gratuidad, hemos ido aprendiendo a ser levadura en medio de la masa del barrio, de la ciudad, del mundo, de la familia, con la alegría del evangelio. Nos has abierto los ojos a la verdadera fraternidad. Agradecemos todos los procesos de fe y comunidad que se han ido generando entre nosotros, en los niños, los jóvenes, adultos, mayores, matrimonios y familias, enfermos y necesitados. Con el salmista nos preguntamos y nos respondemos: ¿cómo podremos pagarte todo el bien que nos has hecho? Seguiremos alzando la copa de la salvación y entonando cantos de alabanza y acción de gracias con toda la asamblea. Lo haremos unidos a todos los que formaron parte de esta comunidad y que ya pasaron junto a ti en la esperanza de la resurrección. Que la mirada de nuestra madre, Santa María de Guadalupe, siga siendo protectora, llena de ternura, referente demuestra fe y de nuestra comunidad. Que ella nos ayude a saber vivir en medio de nuestra tierra y pueblo extremeño caminando siempre hacia un nosotros más grande. Que nuestra comunidad siga creciendo en fraternidad y sinodalidad, que acojamos a todos y cuidemos especialmente a los más pobres de nuestro mundo. Te bendecimos Señor, sintiéndonos agraciados y agradecidos, por los siglos de los siglos. Amén».

A la oración uniremos nuestro canto de aniversario, en el que expresamos que, como los primeros cristianos, caminamos... y que nuestras puertas estarán bien abiertas para que pueda entrar todo el que quiera sentarse a compartir, Señor, tu pan. Alegraos con nosotros.

