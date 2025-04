La televisión pública y el nivel cultural

La televisión pública debe servir para alcanzar un alto nivel cultural. Lo que importa es que los ciudadanos accedan a espacios extraordinarios de coste elevado ... y por ello poco asequibles a personas que carecen de medios. En muchos despachos de valiosos profesionales cuelga la fotografía del gran médico Ramón y Cajal con una frase que dice una gran verdad: «Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura». Y añadía: «Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar los yermos campos del saber y alejar la ignorancia».

Es bueno recordar el bajo nivel elegido por algunos comunicadores, comenzando por la televisión pública que se rebaja en espacios emitiendo programas de algún cómico al que han pagado enormes cantidades y cuenta chistes pueriles acompañados de un tambor enorme que suena insistentemente con la participación de los que acuden al evento. Lo mismo sucede con entrevistas, que apenas interesan y a los colaboradores se les pregunta sobre asuntos íntimos que no deberían contestar. Los ciudadanos desean ver buenos espacios en la televisión que ellos pagan con sus impuestos. En tiempos anteriores se han divulgado noticias bien contrastadas, extraordinarias películas, reportajes de actualidad, clases de idiomas, conciertos, obras de teatro de reputados autores y perfectos intérpretes, conciertos de grandes orquestas, conferencias de filósofos y opiniones de distinto sentido, con variadas ideologías. Eso es lo que hay que emitir en la televisión que pagamos todos, en la radio y los informativos que sufragan los ciudadanos. Las cadenas privadas tienen un carácter comercial, pueden acomodarse a las exigencias de sus oyentes y rebajarse si lo estiman conveniente publicando los enfrentamientos familiares de famosos o las actrices que que han sido madres.

Las emisiones con el esfuerzo económico de todos deben tener como lema la cultura y lo cierto es que cada día se hace más difícil erradicar elementos de poco interés, a pesar de los instrumentos creados para la comunicación que cada día son más sofisticados. Se anuncia la contratación de actores y periodistas que se esfuerzan en emitir programas de ínfimo nivel promocionando asuntos que apenas interesan. Parece que el anuncio de estos programas está siendo cuestionado y se espera que no tengan promoción. Los responsables deben elegir con un nivel exquisito, sin divulgar separaciones o situaciones familiares que solo interesan a los protagonistas. Esta clase de espacios no pueden tener aceptación. Los autores tienen que dedicar su ingenio a contenidos más elevados que sirvan para que todos los ciudadanos disfruten y al mismo tiempo amplíen su cultura. Hay programas extraordinarios, cine clubs presentando películas comentadas, óperas entretenidas y conferencias de grandes pensadores que llenan la mente, no hace falta descender ni difundir temas de ínfimo nivel intelectual.