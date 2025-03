Las falsas noticias y la libertad de expresión

Comenta Compartir

Estamos recibiendo cada día noticias estremecedoras ante las situaciones que vivimos y junto a ellas se difunden mentiras intencionadas con una finalidad que no llegamos ... a entender, aunque puedan vislumbrarse. Muchas de las que se divulgan son increíbles pero se aceptan con facilidad y se extienden con rapidez. Sabemos que no hay que aceptar las falsedades que se lanzan con mezquindad, y que los ciudadanos no aceptan que lo blanco sea negro, ni lo contrario, como son las acusaciones que se estiman infundadas y las calumnias sin moderación. El enemigo ha cambiado, hace años era la ignorancia y hoy es la mentira. Hay que señalar que abruman las falsas noticias, aunque todos saben seleccionar, no son menores de edad.

En 'El arte de la mentira política', Jonathan Swift mantenía que mentir haciendo creer falsedades al público es justificable si se tiene buena intención, que algunas mentiras incluso llegan a ser saludables, algo que hay que rechazar en un estado de derecho, el fin no justifica los medios. En estos tiempos de tanta información tienen que inadmitirse los libelos difamatorios que pretenden degradar la reputación de los que ostentan el poder, de los comunicadores, de los líderes religiosos, las promesas que proliferan en tiempos electorales y las mentiras de traslación teniendo en cuenta que las que se emiten deliberadamente no suelen ser improvisadas, se predeterminan, se sopesan y se estudian sus resultados. La mentira intenta prevalecer con la finalidad de modificar la opinión y en ocasiones puede inquietar. El profesor Jean Jaques Curtine ha expresado que en el siglo XX la mentira a través de las falsedades ha entrado en la fase del consumo masivo con la colaboración de las llamadas redes sociales y lo cierto es que circulan ampliamente aunque en la actualidad no es difícil llegar al desenmascaramiento. La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución, fundamental en democracia, aunque tiene los límites que se establecen en la misma Carta Magna y que se plasmaron ya en 1969 en el Pacto de San José de Costa Rica: que prohibía la propaganda en favor de la guerra, las manifestaciones de odio religioso o de raza, la incitación a la violencia, y la violación de la dignidad de las personas. De todas formas no sería justo considerar mentirosos a todos los políticos ni cargar contra los medios de comunicación o las redes sociales. Tampoco son iguales las pequeñas insinuaciones aunque se consideren expresadas con mala fe. Son muchos los medios que divulgan solo las verdades contrastadas, aunque muchos otros, sin control, intenten convencer a los ciudadanos utilizando promesas que no van a cumplirse o manteniendo con decisión un criterio hoy que no ratifican al día siguiente. Han hecho de la mentira su forma de triunfo, pero no hay que engañarse, los ciudadanos saben apreciar cuando estamos ante una falsa noticia y siempre van a pedir cuentas a los fabuladores por sus engaños. Las otras falsedades, los bulos que airean los desaprensivos creyendo que con ello atacan a sus enemigos, son difundidos con encono para destruir al contrario y a veces utilizan un humor nefasto que no tiene la menor gracia, como el ataque a personas con problemas físicos o mentales. Los receptores de las mentiras saben distinguir .No hace falta prohibir ni censurar para «protegernos» como algunos pretenden con una intención que es peligrosa. Las prohibiciones pueden también cercenar la libertad de expresión. No hay que caer en ellas. En la Revolución Francesa los que inventaban bulos podían ser acusados ante el tribunal revolucionario como «calumniadores del patriotismo» y terminar en la guillotina, una barbaridad, estamos lejos de esto, por suerte. La división de poderes instaurada en el sistema democrático permite acudir a los tribunales cuando las falsas noticias producen daño, atacan la dignidad de las personas o instituciones. Interviene la Justicia como una garantía del Estado de Derecho. De ahí la exigencia de que los poderes sean independientes. Un poder que está sometido no es poder como han manifestado valiosos jurista, como el profesor Alejandro Nieto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión