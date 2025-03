Grupo de teatro 'Talía'

Hace pocos días se publicó en nuestro periódico HOY una información relacionada con el Teatro María Luisa de Mérida, en el que se aseguraba que ... en 1955 y 2001, en Mérida no habían existido asociaciones locales de teatro, y puedo asegurarles que 'Talía' fue un grupo de amigos que representaron obras de teatro, en el María Luisa, en el Liceo, en el Teatro Romano y hasta en el Teatro Menacho de Badajoz, obras importantes en las que hasta algunos actores profesionales tuvieron el placer de acompañarnos en alguna ocasión.

Pusimos en escena bajo la dirección de Federico Ruiz Macías en 1955 obras tan importantes como 'El pleito matrimonial del cuerpo y el alma' y 'Juego de niños'. 'Edipo y Eurípides' en el Teatro Romano, dirigido por José María Saussol. ,Una noche de luna en Astorga, y ,Uno de vosotros', obra de Juan Guerrero Zamora, en la que colaboró su esposa Maruchi Fresno; 'La muñeca muerta' y 'Telarañas', presentadas por Jesús Delgado Valhondo. Luego 'Sublime decisión' y después 'Furia divina' en 2001, dirigida por Isidro Leyva Galeano en Los Milagros, conmemorando los 100 años de la fundación del Ateneo Liceo de Mérida. Y emeritenses que colaboraron con el grupo 'Talía' y no solo como actores sino como técnicos de todo tipo, como Federico, Vicente y Mari Carmen Ruiz, Nani Serrano, Fina Vadillo, Manuel Pulido, Evelio Gómez, Luis Sánchez, Miguel Pacheco, Juan Alameda, Pedro Burgos, Tomás Acosta, Alfonso Durán, José Antonio Ballesteros, Manuel Ávila, José Antonio Ferreiro y yo. Que me perdonen a los que no recuerdo, pero ya sabéis que los años no perdonan...

¿Dónde quiero llegar con estas anotaciones? Pues simplemente para dejar constancia de que Mérida siempre tuvo el gusanillo del teatro entre su gente y que el nuevo el Teatro María Luisa no hace más que continuar nuestra historia en el ámbito cultural.