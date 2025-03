Grupo de Artillería XI

Los nacidos en Mérida sabemos que nuestra ciudad ha sido históricamente una metrópoli militar desde que Octavio Augusto la consideró como el mejor lugar para ... la permanencia de los licenciados en las guerras cántabras y de hecho las Legiones V (Alaudae) y X (Gémina) han estado siempre en nuestra cabeza y en nuestro corazón a lo largo de más de 2.000 años. Pero lo que nunca vamos a entender los emeritenses es que estando Mérida situada geográficamente de manera privilegiada como ubicación militar en nuestro cuartel Hernán Cortés, como consecuencia de la entrada de nuestro país en la UE, tuvieran que trasladar a nuestro Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado XI a Bótoa (Badajoz), dejándonos huérfanos militarmente.

Yo me crié y viví muchos años justo enfrente del cuartel y cuando los soldados en formación acudían los domingos a misa en Santa Eulalia, yo con 8 o 10 años los acompañaba hasta la iglesia y volvía a mi casa junto a la formación militar para no perderme, y así aliviaba a mis padres por esos paseos infantiles que yo me organizaba. El 10 de diciembre, fiesta por nuestra patrona Santa Eulalia, desfilaron nuestros soldados del Grupo de Artillería de Campaña XI y en la parada militar y en el acto institucional que se celebró después le entregaron el nuevo guión de mando. La presencia de esos militares me transmitió una sensación emocional que nunca voy a olvidar. Gracias por su presencia y espero que no se les olvide que Mérida siempre será su ciudad de inicio y protección.