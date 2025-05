Comenta Compartir

La última charca del parque de Doñana se ha agotado, ya no será lugar de encuentro de las aves, se rompe ese ambiente natural. De ... estas charcas bebían poblaciones cercanas. Hace 20 años que ya se avisaba de este posible desastre, pero nada se ha hecho para evitarlo, han surgido miles de pozos con intenciones privadas. Una vez más hemos puesto nuestro ego, los intereses personales y propios, por delante de lo humano, lo natural y lo común. En 'Laudato si' el Papa nos avisaba de que, si no despertamos a un nuevo pensamiento para cambiar nuestras actitudes y modos de vida, nos sentiríamos abocados a una lucha por el agua, podría ser la causa de una guerra encubierta mundial. Los cristianos y ciudadanos de buena voluntad sentimos la llamada urgente de la creación, de la naturaleza, al cuidado y al cultivo de esta tal como nos la entregó Dios en el Génesis, no estamos llamados a un apocalipsis de muerte o destrucción, sino de nuevo cielo y nueva tierra. Estamos en el momento propicio. La clave está en aceptar el momento con su cruz, su sacrificio ecológico y fraterno, darnos cuenta de la situación, concienciarnos y concienciar de la necesidad de saber convertirnos, perder para ganar, en el sentido de la vida y de la fraternidad. La mayor parte de mortandad y enfermedad en el mundo viene por el desastre de las aguas, su falta y su contaminación. Si el ego personal o de los países ricos se impone por la fuerza, acabaremos en destrucción y muerte. Si sabemos entregar nuestros bienes, incluida el agua, cuidarlos y compartirlos con justicia y dignidad habrá cielo y tierra nueva para todos. No podemos olvidarnos la pregunta crucial de la encíclica: ¿Qué mundo vamos a dejar nuestros hijos..., qué hijos dejaremos al mundo? El grito de Doñana no tiene dudas, es urgente, de vida o muerte: ¿elegiremos la vida o seguiremos en un viaje de inconsciencia y locura hacia ninguna parte?

