¡Cómo gritan...!

He escrito 'cómo' para evitar controversias entre el 'cuál' y el 'cuán' de D. Juan Tenorio. Es un horror oír hablar (gritar) a ciertos elementos ... de la clase política española. Alto y claro, vale; pero griterío, zafiedad, mala educación, mentira, insulto y, sobre todo, ignorancia, me generan una tristeza infinita. Nicaragua...; me gustaría comprobar cuántos de los que mencionan ese país sabrían situarlo en un mapa. ¡Viva Honduras!

Fuera de nuestras fronteras ocurre exactamente igual. Se llenan la boca con frases 'de estadistas', es decir, absolutamente vacuas, hablando del cambio climático, de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, de que vamos a cambiar el mundo... y llegan a El Cairo más de 400 vuelos privados para que unos cuantos mandatarios y sus cortesanos participen en la Cumbre del Clima. ¡De traca! Mientras, el mar Mediterráneo sigue alimentándose de cadáveres de seres humanos que intentan sobrevivir con dignidad, huyendo del hambre, de la opresión, del abandono en que están sumidos gracias a los que viven de espaldas (conscientemente) a la realidad. Pero si en Italia se les cierran las puertas (o los puertos), es porque otros humanos (¿?), como tú y como yo, han dado su voto a los que toman esas decisiones. Y no hay racismo ni xenofobia. ¡No, qué va! Pero estoy en Cáceres. Y feliz con el Premio Nacional de Arquitectura otorgado a Emilio Tuñón -sin olvidar al tristemente fallecido Luis Moreno Mansilla- que ha dejado en nuestra ciudad algunas de sus más preciadas joyas creativas. Entre ellas el Museo Helga de Alvear. Helga (y permítaseme evocar al desaparecido José María Viñuela) acaba de recibir el Premio Patrimonio 2023, concedido por la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¡Felicidades para ambos, para Cáceres, para Extremadura y para la Cultura!

