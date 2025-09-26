HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura?
Editorial

Grietas entre los socios

La discordia entre Podemos, ERC y Junts por el pacto migratorio debilita más a Sánchez y amenaza con alimentar las posiciones ultra en Cataluña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El bloque de investidura ha entrado en una etapa de discordia sin precedentes en lo que va de legislatura por el enconado pulso que libran ... los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, en una especie de guerra de desgaste de todos contra todos. La precaria unidad ha saltado por los aires debido a las discrepancias manifestadas en el pacto migratorio con Cataluña que presentaban el PSOE y Junts, tumbado en el Congreso. El tradicional toma y daca entre las fuerzas de izquierda y derecha que sostienen a Sánchez, aflorado cuando abordan asuntos ideológicos sensibles como la economía, ha derivado en esta ocasión en un choque de nuevo cuño. Dentro del independentismo catalán, Gabriel Rufián (ERC) y Miriam Nogueras (Junts) son las caras de un agrio duelo por conectar con la sociedad catalana siendo a la vez aliados del Ejecutivo español. La hostilidad es total entre Podemos y el partido de Carles Puigdemont tras el fracaso de la transferencia migratoria a la Generalitat, con acusaciones de «racismo» de los morados a los posconvergentes. Sumar también se ha roto, con significativos desmarques.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  3. 3 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  6. 6 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  7. 7 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  8. 8

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  9. 9 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Grietas entre los socios

Grietas entre los socios