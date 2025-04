Greñas en la residencia La Granadilla

Comenta Compartir

La peluquería de la residencia de mayores La Granadilla lleva cerrada prácticamente desde que la pandemia comenzó y oficialmente desde hace casi un año. Un ... año en el cual debía salir a concurso para tener nuevo adjudicatario. Un año en el que la pelota va de unos a otros sin solución y se continua igual, sin peluquería, siendo esta un servicio básico, esencial, un servicio que aporta a los residentes autoestima, bienestar, distracción y entretenimiento, en definitiva, un servicio esencial. Hay residentes que pueden salir y permitirse ir a la peluquería, otros no, ni salen, ni se lo pueden permitir. A veces, si paseas por allí, se puede ver a algún familiar –quien lo tenga, claro– afeitando o cortando el pelo a su ser querido. No sabemos de quién depende, el caso es que no dan solución. Por no haber, no hay ni director, pues tras varios meses de baja, ni está ni deja de estar, es como el que ni come, ni deja comer. Por lo visto hay proyectos de psicoterapia, de musicoterapia, proyectos... pero por Dios, empecemos la casa por los cimientos y que las necesidades básicas estén cubiertas. Por ahora y sin solución a la vista un saludo desde 'Las greñas', Residencia La Granadilla de Badajoz.

