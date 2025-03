Gratitud y recuerdo a José Manuel Bueno

Comenta Compartir

Una información de la periodista Natalia Reigadas me adelantó el fallecimiento de José Manuel Bueno, presidente de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz. La ... noticia me estremeció con la fuerza de un volcán de afectos, de manera que llamé directamente al teléfono de la Cívica, y su directivo Pedro Bueno me confirmó la veracidad de tan triste suceso. De golpe, el recuerdo de un montón de grandes, medianos y pequeños proyectos, realizados unos y otros aún pendientes de recibir la aceptación y el parabien institucional, llenaron mi mente de satisfacción los primeros y de una imprecisa melancolía los aún pendientes del empujón definitivo. Mas el principal objetivo de esta carta es subrayar y enaltecer algunos rasgos que destacaron en el perfil activista de José Manuel Bueno al frente de la Cívica que, a mi juicio y parafraseando a Federico García Lorca, se han hecho acreedores del siguiente par de versos suyos: «Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, / un pacense tan claro, tan rico de aventura...». Tan claro, sí, esto es, con un temple tan equilibrado, colaborativo, participativo y equidistante de los elegidos por la ciudadanía democrática para establecer la gobernanza municipal. Otro aspecto a destacar sería el resplandor de humildad que destellaban sus pensamientos, actitudes y conducta, tan en consonancia con la sentencia formulada por el grandísimo poeta T. S. Elliot en el primero de sus 'Four quartest': «La única sabiduría a la que podemos aspirar a poseer, / es la sabiduría de la humildad / la humildad es inagotable». La magnitud de las cualidades de José Manuel Bueno pudieran provocar cierto efecto de imprecisa melancolía capaz de influir en una merma del entusiasmo colectivo en la Cívica, e incluso fomentar una vaga sensación de crisis interna en alguno de sus integrantes, o tal vez cierto grado de desorientación y orfandad... Dejamos adrede escritas tales dudas, aunque quienes hayan conocido de cerca la firmeza de su solidez y la madurez grupal alcanzada, estoy seguro de que a partir de estos tristes momentos sabrán aplicar y dosificar convenientemente la recomendación que Gramsci propone para neutralizar este tipo de situaciones: «El pesimismo de la inteligencia es superable tras oponerle el optimismo de la voluntad». Y la voluntad que nos une en lo común y continúa comprometiéndonos a todos por igual es invariable, porque sigue y seguirá llamándose del mismo modo que antes: conservar y mejorar nuestra ciudad en beneficio del bienestar de sus actuales residentes, y asimismo garantizar el de las generaciones venideras. En definitiva: no al desaliento, sí a Badajoz.

