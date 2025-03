Bus gratis para todos

Los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura han tenido un mes para ponerse de acuerdo sobre los presupuestos regionales de 2023, ... pero hasta ahora, aunque cierto es que resta aún el debate parlamentario, no lo han conseguido.

Dice la escritora Luz Gabás, que ha ganado el premio Planeta de este año y que una vez fue política, que no volvería a ese ruedo por nada del mundo. Fue alcaldesa del municipio oscense de Benasque entre 2011 y 2015. Lo hizo como candidata del Partido Popular y la experiencia no solo parece que no debió ser muy gratificante para ella, porque no quiere repetirla, sino que se intuye que le resultó incluso desagradable cuando dice: «No estoy hecha para la política. No soy rencorosa, celosa ni envidiosa».

Aunque acostumbrados a escuchar descalificativos sonoros dedicados a los políticos, a los que convertimos casi siempre en el centro de nuestras críticas, porque los solemos culpar de lo divino y de lo humano, unas veces con razón y otras sin ella, no deja de sorprender que cada vez más esas críticas y esos adjetivos trasciendan la barra de un bar, se escuchen ya casi desde cualquier tribuna y por boca de ciudadanos que no son anónimos. Como es el caso de Luz Gabás ahora, como fue el de Luis Landero antes.

Por eso sorprende igualmente que nuestros políticos sigan empecinados en una táctica errónea, aunque facilona, haciendo el paripé como si los ciudadanos fuéramos directamente idiotas. La supuesta negociación presupuestaria es un buen ejemplo de ello. Después de marear la perdiz durante un mes se ha llegado al mismo punto de partida en el que se iniciaron las conversaciones, a ese en el que todos intuíamos que acabarían desde el preciso momento en el que el presidente Guillermo Fernández Vara tendió la mano a la oposición para elaborar unos presupuestos consensuados contando con mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura, como tiene el PSOE, y a pocos meses de las elecciones autonómicas, y que los grupos, el PP a la cabeza, se vieron obligados a aceptar en el intento fingido de unos y otros por situarse al lado del diálogo en unos tiempos que adolecen de ello. El problema es que cuando la voluntad de entendimiento es un camelo la cosa no resulta.

Esta vez el mercadeo fiscal ha sido la excusa perfecta. La bajada del IRPF frente a la de tasas y precios públicos o viceversa se ha convertido en la línea roja, como lo podría haber sido cualquier otra controversia, y al final pues unos presentan sus presupuestos y otros enmiendas a la totalidad. Al final, lo esperado. No porque sus señorías sean rencorosas, celosas ni envidiosas como señala la ganadora del Planeta, habrá de todo como en todos lados, sino porque parecen incapaces de desprenderse del manto de lo políticamente correcto para desventura de todos y están decididos a continuar moviéndose en las florituras.

Lleva razón la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, cuando dice que la negociación se complica cuando no es seria y no lo ha sido por parte del PP cuando, en lugar de sobre la mesa y con documentación, las propuestas se lanzan a través de los medios de comunicación y las redes sociales. «Hemos tenido que ir a las negociaciones y hacer los números sobre la base de lo que sabíamos que se estaba planteando fuera de la mesa de reuniones. Eso es insólito, y además muy poco serio», ha dicho.

Pero se le ha olvidado añadir que tampoco es serio presentar como beneficios para el conjunto de la ciudadanía extremeña una rebaja en unas tasas selectivas y para unos cuantos solo y es postureo, y nada más que eso por el momento, ofrecer bus gratis para todos aunque se venda como movilidad sostenible.

Para eso el autobús debería ser una alternativa de transporte real en esta región y no lo es, la disponibilidad de horarios y trayectos en no pocas localidades es simplemente irrisoria. Solo falta, además, y lo vienen anunciando, que empleen el mismo mecanismo de los bonos de Renfe, que convierte casi en misión imposible adquirir un billete aunque en los trenes, los pocos y con averías que seguimos teniendo, vayan después los asientos vacíos. Señorías, resta el debate parlamentario. Sean serios.