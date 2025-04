Grandeza de espíritu

Rafael Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, nos ha hecho vibrar una vez más como nadie con una gesta incomensurable, ganando su ... Grand Slam número 21 en Melbourne, Australia, desempatando momentáneamente con Federer y Djokovic como el tenista más laureado de siempre y, no obstante, aun tratándose de una gesta inigualada, tenemos que discernir más allá de la épica y el espectáculo asombroso que nos ha ofrecido.

Hace menos de un mes, ni siquiera podía asegurar Rafa que estuviera en condiciones de poder viajar a Australia tras seis meses lesionado sin poder competir, cuando lo más fácil y lo más lógico parecía retirarse del tenis para gozar con sus aficiones de un merecido descanso, con su futuro más que resuelto y con una fractura de escafoides que le había forzado a utilizar muletas. Aun así, Rafa decidió no rendirse e intentarlo contra toda probabilidad. Paso a paso, fue ganando partidos para finalmente, recuperar en la final una desventaja de dos sets contra el mejor especialista actual en pista dura, diez años más joven, que había barrido a Novak 3-0 en la final del US Open. Al terminar el partido, en la entrega de trofeos, dedicó sus primeras palabras al tenista ruso, animando a su rival para perseverar en su empeño porque podría ganar el torneo más de una vez. Por su parte, Federer no tardaba en felicitar a su amigo y rival por esta disputada victoria, asegurando que había sido un honor compartir esta época dorada del tenis con Rafa. Mientras tanto, el jugador serbio ha tenido que conformarse con seguir las noticias desde su casa por querer saltarse las normas, por enfangarse sin ninguna necesidad en un lamentable embrollo de certificados dudosos, viajes sin declarar, mentiras y medias verdades, amén de un espectáculo bochornoso con su empecinamiento anti vacunas en el momento de mayor contagio a nivel mundial. Por todo ello, creo que la figura del jugador serbio jamás llegará a acercarse a las de Nadal y Federer, por muchos torneos que gane, sus rabietas en la pista destrozando raquetas contra el suelo distarán un mundo del saber estar en la pista y fuera de ella de nuestro Rafa, cuyos partidos deberían ser materia de estudio y reflexión en todas las escuelas de nuestro país.