El gran silencio

Oyes ese silencio? Es ensordecedor, ¿verdad? Es una ausencia de ruido que dura demasiado tiempo y que se ha convertido ya en una costumbre. Su ... presencia parece ahora inmutable.

Es un silencio que surgió por primera vez cuando ya no tenía remedio. Entonces, romper ese mutismo significaba arriesgar la vida. Esta orden de mordaza forzada desapareció brevemente hace cerca de cincuenta años con el júbilo que da la libertad. Pero desde entonces se ha recrudecido insidiosamente, restableciéndose en las ciudades y dehesas de estas tierras.

Es un mutismo nacido de una cínica indiferencia que ha hecho metástasis entre el público en las décadas siguientes. Esta apatía nuestra se ha visto retroalimentada por los incesantes escándalos que asolan este, por otra parte, extraordinario país. Continuos escándalos que dan lugar a aforismos como 'los ricos nunca pierden' o 'los poderosos nunca ceden'. Frases que intentan poner en palabras la flagrante irresponsabilidad de la que goza la clase política.

Esta irresponsabilidad no ha aparecido de la nada. Ha sido creada a propósito y luego salvaguardada por los mismos que hacen las leyes, todo gracias en gran parte a esa institución tan española como son los aforamientos. Busque la palabra en otros idiomas y no la encontrará. Simplemente no existe. En 2019 el consejo de gobierno resolvió que iniciarían un proceso para eliminarlos, pero cerca de 3 años después, sorpresa, sorpresa, ningún avance.

Otro silencio más cae sobre la isla artificial de Valdecañas mientras espera su destino definitivo. Un silencio corruptor que se ha escuchado incluso en las páginas del New York Times. Es el sonido de lo que podría convertirse en una de las calamidades más caras de la larga y trágica historia del urbanismo español. Una que puede acabar costando a los contribuyentes de esta región hasta 200 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, más del doble de lo que costará la segunda fase del nuevo hospital de Cáceres.

Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad? El único enfado que parece escucharse se dirige hacia los ecologistas que denunciaron el proyecto 48 horas después de que los partidos principales le dieran el visto bueno en 2006. Pero una cosa es cuestionar si una isla hecha por el hombre, creada por el constante represamiento de un río, puede ser considerada «natural», mientras que es un asunto completamente diferente romper la ley simplemente porque es inconveniente.

¿Quién tiene realmente la culpa de esto? ¿Los ecologistas por denunciar? ¿Los propietarios por comprar algo que consideraban legal? ¿Los promotores a los que se les permitió seguir construyendo, incluso después de que una sentencia del TSJEX declarara ilegal el plan en 2011? Aunque todos ellos pueden compartir parte de la culpa, está clarísimo que los responsables directos son los gobernantes. Son responsables estos representantes electos que no sólo permitieron que esto sucediera, sino que lo alentaron abiertamente.

Sin embargo, ¿dónde está el clamor por algún tipo de responsabilidad, por algún tipo de justicia?

No hace falta una revolución, pero sí por fin levantar la voz y exigir responsabilidad y justicia. Una llamada a modificar el refrán 'quien hace la ley, hace la trampa' por el mucho más justo 'quien rompe la ley, sin importar quién es, paga'.