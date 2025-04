Comenta Compartir

Con los últimos –ya pertinaces– casos de picarescas y pelotazos a gran escala, me viene a las mientes la definición del enunciado. Es una frase ... que se oye –y a veces se escucha– de labios de algunos próceres políticos españoles. Oportuna, socorrida, se utiliza para ensalzar al pueblo en contra de algunos de sus dirigentes de forma partidista, desde un lado y otro del espectro ideológico. ¿Somos un gran pueblo? A estas alturas, la verdad, no me preocupa en absoluto el maximalismo de la posible respuesta, pero un repaso a nuestro pasado, haciendo hincapié en la literatura, podría darnos una ligera pista para que fuésemos más humildes a la hora de autocalificarnos.

Cuando en el imperio español no se ponía el sol, la población, una gran parte de la sociedad española de aquella época, pasaba miseria, hambrunas y desesperación para poder alimentar los sueños de Carlos V y Felipe II. 'El Lazarillo de Tormes', 'La Celestina', 'Rinconete y Cortadillo' ofrecen pistas fiables del sentir general: había que subsistir. Mi primera encuesta sociométrica, cuando estudiaba la asignatura de Sociología en Madrid en la década de los sesenta, me ofreció una versión distorsionada por la falta de rigor científico en la elección de la muestra: simplemente íbamos por la calle y preguntábamos a algunos transeúntes por sus gustos y preferencias en materia de literatura, cine, fútbol, toros; pocos conocían quién era Bardem o Berlanga, ni leído 'El Quijote', aunque lo habían oído nombrar. Todos o casi todos queremos pagar menos impuestos y que los servicios públicos sean mejores Que el mundo ha cambiado radicalmente por la revolución de las comunicaciones es algo notorio. Y la vida pública, política, medios de comunicación tradicionales y digitales son un claro ejemplo del periodo en el que vivimos: «Un espejo a lo largo del camino», atribuido a Stendhal. ¿Cómo somos? Unamuno aseveró que éramos un país de mediocres, y Valle-Inclán concluyó que «en España el mérito no se premia: se premia el robar y el ser sinvergüenza». Pontificamos a bote pronto en base a nuestros impulsos sin verificar si lo comentado es verdad o no; hacemos un seguidismo ciego a los encumbrados líderes de nuestras preferencias cuando argumentan fáciles recursos disfrazando la oportuna demagogia. Si repasamos la historia y la literatura de la Edad de Oro, y, sobre todo, del siglo XIX, veremos ejemplos distorsionados de heroísmo supremo y ejemplo rampante, que lo mismo hacíamos una revolución para defender las ideas conservadores –y la patria– en el 2 de mayo, como promovíamos un motín contra Esquilache porque acortaba el uso de la capa. A las carencias o atrasos en nuestras tradicionales infraestructuras productivas y el desigual –heredado– reparto de las riquezas se le añaden imprevistos no atajados o pronosticados a tiempo, como pandemias, guerras o aceleración del cambio climático con el reto ineludible de modificar el abastecimiento de energía. Y peligran las democracias y crecen las autocracias. Moisés Naím, en su último libro 'La revancha de los poderosos', señala a las tres «P», como el mayor ataque a la convivencia actual de la sociedad desarrollada: Populismo, polarización y posverdad. Si tuviera medios me gustaría realizar una macroencuesta para pulsar el sentir de una parte de la sociedad actual sobre algunos de los temas candentes, vigentes, que nos preocupan, además de los consabidos de precios, cesta de la compra, vacaciones, impuestos, salarios, clima, sanidad, educación pública, etc. Me consta que de alguna forma lo hace el CIS, pero no pormenoriza las respuestas –que imagino sinceras– a preguntas simples a muchos profesionales, empresarios, (pequeños y grandes), autónomos, dueños de negocios mínimos y servicios como peluquerías, carnicerías, bares (con o sin terraza), restaurantes médicos, albañiles, mecánicos, etc. Plantearía sencillas cuestiones: ¿Si pudiese, defraudaría usted a Hacienda? ¿Cobra o paga en negro? Inmersos en un materialismo feroz y ansia generalizado de hedonismo, lloramos en la distancia con la tragedia del pueblo ucranio, pero nos hemos olvidados ya del drama de las mujeres en Afganistán, de los refugiados sirios, de los desplazados de Libia, mientras hemos disfrutado del sol en Semana Santa y del resurgir del turismo como la llegada del nuevo salvador. Todos o casi todos queremos pagar menos impuestos y que los servicios públicos sean mejores, que el médico nos atienda a la primera y que los hospitales tengan las máximas comodidades posibles, mientras maldecimos a los corruptos políticos a los que acusamos de ser los causantes de todos los males habidos y por haber. En qué medida contribuimos con el populismo, la polarización en nuestra furibunda argumentación (como hinchas futboleros) y aumentamos la difusión de hechos no probados con las posverdades con nuestras conductas diarias. Pero somos un gran pueblo, que nadie lo dude.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY