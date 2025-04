Gran país/país grande

Comenta Compartir

Hay quien piensa, y no es solo Putin, que un país grande es un gran país. También lo piensa algún tirano al sur de la ... península... Pero están en un error, porque un gran país, sea grande o pequeño, es aquel en el que sus ciudadanos son felices de vivir en él, porque tienen libertad, no necesitan perseguir a los opositores al gobierno, ni envenenarlos, tienen bienestar, porque no se gastan el presupuesto en armamento para conquistar más tierras a sus vecinos, sus ciudadanos no quieren emigrar y el gobierno no lo tiene que impedir. Los de fuera quieren vivir en ese gran país y no en un país grande que lleva siglos de represión sobre su gente, a la que ha exterminado por millones, sea con bombas o por inanición, como el Holodomor ucraniano de Stalin. Es un país grande y lo ha sido durante las últimas décadas a costa del hambre y la miseria de su gente. Primero con los zares y sus mujik, después con los bolcheviques comunistas y ahora con el autócrata posmoderno que quiere volver a la Gran Rusia con sus nuevos mujik. Estos países son odiados y temidos por sus vecinos porque ya conocen lo que es la represión y la falta de libertad de la Gran Rusia y no quieren ver a los rusos ni en pintura. Se adherirán a lo que sea con tal de sentirse protegidos contra ellos. Encima sus líderes son cobardes, porque dicen tener el enemigo a las puertas y tienen miedo de que les invadan, cuando los invasores han sido y son ellos. En definitiva, que un gran país es mucho más que armas, vodka y mafias. Los que viven en un gran país están dispuestos a luchar y morir por su gente.

Cartas a la directora