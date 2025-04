La gran mentira

Comenta Compartir

Me encuentro con otra de las lindezas que nos regala el Gobierno, sus leyes y el destino de las mismas. Madre de tres hijos, prácticamente ... trillizos e incluida en el mundo de la reducción del sueldo. Me explico: resulta que por cumplir mis mellizos este año los 25 años, y el mayor el año pasado los 25 también, me descontaron una parte que para mi economía es importante, porque el Gobierno considera que a esa edad los jóvenes ya no comen ni visten. No conformes con ello subieron de igual forma las retenciones del IRPF, y a partir de aquí comenzamos un nuevo año, obsequiándonos los del socialismo español con más de incremento del precio de los alimentos, la gasolina, el gas y la luz, en definitiva, del coste de la vida, acompañado, eso sí, de unos sueldos cada vez más empequeñecidos y una desprotección absoluta hacia la familia, que mengua de forma alarmante. En una España vieja y senil, los que apostamos por futuro en demografía estamos desplumados. ¿Cómo quiere Sánchez que los jóvenes de ahora tengan como prioridad tener hijos, cuando aquí los únicos que tienen la vida solucionada son los descendientes de los gobernantes?

Con una clase media estrangulada y sumida en una indignación que solo la impotencia la supera ¿cómo hacer frente a esta panda de mentirosos que se nutren de los que soportamos el peso de su ignominia? Una ignominia asfixiante que impide al pueblo desarrollar un presente con dignidad, mientras Sánchez y su gente viven en plena bonanza a costa de nuestro esfuerzo. Sumamos 22 ministerios, 30 secretarías de Estado, direcciones generales, subdirecciones, asesores... Por no hablar del despliegue en la UE: diputados, jefecillos de toda índole y vuelos que van y vienen de Madrid a Bruselas... A ello añadimos los órganos casi invisibles: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo. Consejo Económico y Social... Y no podemos obviar a los 350 diputados y 265 senadores ¿Continúo? Ante esta suma llena de despropósitos e insulto a la nación ¿es legítimo un gobierno que propugna socialismo, igualdad, justicia y equidad en su dogmática se encuentra el bienestar del pueblo y un cuasi rechazo del mundo capitalista, a la vez que en sus cuentas bancarias se acumulan cifras insoportables y la estructura política y administrativa que les rodea no deja de ser una cascada de miles y miles de euros con únicos destinatarios? Cero en ética, dignidad y coherencia. Únicamente 'cum laude' en mentiras, por enormes y abundantes. ¿Qué tal si comienzan a ser lo que dicen que son, comparten con el pueblo sus salarios o se los reducen, descienden a la realidad que nunca contemplaron y eliminan todo lo que sobra y lo distribuyen entre todos lo españoles, como buenos hermanos? Imposible, ya lo dice el refrán «quien nace lechón, muere cochino», y estos ya dieron muestra de la especie a la que pertenecen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director