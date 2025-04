Comenta Compartir

Al darle el Premio Cervantes, el jurado ha alabado el trabajo de Cristina Peri Rossi, centrado en «la sexualidad y la condición de mujer». La ... sexta en obtenerlo. No me imagino un premio dado a un hombre por su trabajo centrado en la sexualidad y la condición de hombre, de varón. Tampoco digo que sea la primera vez que se hace un comentario sobre lo femenino. Ramón J. Sender («igual que es joder y no jóder, es Sender, no Sénder», dijo un día a Garci) mantuvo correspondencia y amistad con Carmen Laforet ('Puedo contar contigo. Correspondencia', en Destino). Sender escribió a Laforet que 'Nada' era «la primera obra maestra realmente femenina de nuestras letras. La Pardo Bazán y otras a veces están bien, pero todas quieren ser grandes hombres». E insiste: «La Pardo Bazán era una feminista con barbas –imitaba a los hombres–. No comprendía que era mucho mejor ser una mujer genuina que un falso varón». El Cervantes te hace ser un gran hombre.

