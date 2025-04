El desconcierto energético va en aumento y no me refiero exclusivamente al precio de la luz, sino también a las alarmas que avisan de un ... posible apagón que nos privaría de corriente eléctrica durante un tiempo indeterminado. La incertidumbre, que casi siempre es peor que una mala certeza, nos arrastra a la urgencia acaparadora ante la escasez de suministros en la antesala del Black Friday y de la Navidad.

Quienes hemos vivido en el campo, alejados de toda fuente energética más allá de un camping gas o de un grupo electrógeno, somos capaces de imaginar la abismal diferencia con la vida actual basada en la informática, los móviles de última generación, una eficiente red de distribución de mercancías y un creciente parque automovilístico enchufable.

Hace ya unos años, cuando la tecnología aún no había llegado a las ventanillas de los bancos y no había ni móviles ni ordenadores personales, ya hubo un apagón de tales dimensiones que se denominó el Gran Apagón. Ocurrió por sorpresa, eso sí, no como ahora que nos llevan avisando tanto tiempo que el papel higiénico vuelve a faltar en los lineales de los supermercados.

El Gran Apagón ocurrió a las cinco y cuarto del nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, hace hoy cincuenta y seis años, en la costa este de Estados Unidos y Canadá. Duró catorce horas y las consecuencias de la falta de suministro fueron devastadoras. Ferrocarriles bloqueados, aeropuertos sin tránsito, semáforos apagados en ciudades como Nueva York, cámaras frigoríficas descongeladas, hogares sin luz, electrodomésticos anulados.

Estos problemas, aunque graves, parecen insignificantes comparados con lo que podría ocurrir hoy en día. Además de la paralización de las redes de transportes, dejarían de funcionar calefacciones, sistemas informáticos de los bancos, cajeros automáticos, alumbrados públicos, teléfonos móviles y todo tipo de aparato eléctrico, algunos de los cuales ni siquiera somos conscientes de que lo son. Tenemos tantas cosas enchufadas que hemos perdido la cuenta. Eso, por no hablar de las pérdidas económicas millonarias en todos los sectores productivos, con paradas de máquinas y cadenas de producción. Los mayoría de los supermercados, que dependen de la iluminación artificial, no podrían abrir, y los que cuenten con luz natural sufrirían un gran desabastecimiento.

No se podía saber, dijeron cuando ocurrió el Gran Apagón. Un fallo en la estación generadora de las cataratas del Niágara los cogió desprevenidos y puso en evidencia la vulnerabilidad de las grandes ciudades debido a su gran dependencia de la energía eléctrica. Hoy los efectos serían globales en la misma medida en que la globalización nos ha convertido a todos en una enorme gran ciudad. Pero la diferencia con lo ocurrido entonces es que hoy sí se puede saber. Alemania y Austria han dado el aviso y están poniendo el parche antes que la herida, lo que no evitará que duela cuando llegue. Aquí esperaremos a que ocurra, y alguien dirá entonces en la tele que afectará como mucho a tres o cuatro pueblos. Pero nadie podrá verlo porque el televisor de batería del abuelo hace años que se vendió por Wallapop.