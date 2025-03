La gran amenaza populista

La imputación de Donald Trump por haber tratado de revertir el escrutinio de las presidenciales de 2020 mientras aún ocupaba la Casa Blanca, negando los ... resultados con falsedades, promoviendo el fraude electoral y alentando una contestación extremista que acabó con el asalto al Capitolio para impedir o entorpecer que Joe Biden tomara posesión del cargo a las puertas de ese mismo edificio, sitúa al exmandatario y aspirante republicano para 2024 al límite de sus posibilidades para continuar en política. Una vez que hoy una jueza federal le comunique los cargos que pesan sobre él en este caso, Trump continuará recurriendo al victimismo para seguir atenazando al Partido Republicano y a sus otros precandidatos. Toda vez que no parece factible que la defensa del expresidente pueda servirse de argumentos suficientes como para impedir que Donald Trump se enfrente a un juicio con jurado antes de que la carrera por el Despacho Oval se encamine hacia su recta final.

A pesar de las evidencias que se van acumulando cargo tras cargo contra el empresario metido en política, resulta difícil imaginar que los republicanos sean capaces de prescindir de él sin contar con una sentencia en firme que le inhabilite definitivamente, condenado por incitar a la insurrección. Acusación que no consta entre los cargos que pesan sobre él. Legalmente, podría continuar aspirando a la presidencia e incluso recuperarla, aunque se vea procesado y condenado tras agotar todos los recursos posibles y tenga que ingresar en prisión. Si nos atenemos a su trayectoria de desafíos constantes a las instituciones que le contradijeran o pudieran hacerlo, es lógico pensar que el magnate no piensa retirarse de escena como consecuencia de tan graves imputaciones, de las que podrían derivar muchos años de cárcel. Todo lo contrario, lo consecuente en él es que acabe desafiando al país entero y emplazando a sus seguidores no a que lo apoyen a pesar de todo, sino a que lo hagan precisamente porque será juzgado, con muchas posibilidades de acabar declarado culpable.

Más allá de la legalidad estadounidense, la sucesión de procesamientos y juicios que deberá afrontar Trump durante los próximos meses no pondrá a prueba únicamente su integridad moral, ni la entereza liberal del Partido Republicano. Pondrá a prueba a Estados Unidos solo con que sus ciudadanos imaginen la eventualidad de que su próximo presidente sea una persona convicta por ir contra la democracia.