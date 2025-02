Gragera ha traicionado a Ciudadanos

Señor Ignacio Gragera, ¿qué le parece que debe pasar cuando alguien va por libre y no acata las decisiones de su partido? En España hace más de 25 años se firmó el 'Pacto contra el transfuguismo' para evitar estas situaciones, y se definía como una ... forma de corrupción y una práctica antidemocrática, por alterar lo expresado por la ciudadanía en las urnas.

Gragera ha traicionado a su formación política, con la que se presentó a la elecciones. Debemos recordar que, según el Anexo II del Pacto Antitransfuguista, estas personas no pueden beneficiarse de ventajas económicas y administrativas, ya que la condición de «no adscrito» nunca es equiparable a ser miembro de un partido político. Y asimismo, en sentencia del Tribunal Supremo –que sentó jurisprudencia– dictaminó que los concejales tránsfugas en los ayuntamientos no podían asumir cargos y retribuciones, y aclaraba que los partidos se comprometían a no admitir a tránsfugas mientras estos mantuvieran el cargo conseguido por su partido original. Asimismo se indicaba que debía impedirse la utilización de tránsfugas para mantener o cambiar las mayorías de Gobierno ni apoyar las iniciativas que provengan de los mismos. No se puede afirmar que el resultado final de este proceso sea la expulsión del partido o de la coalición, ya que algunos piensan que podría limitar derechos o disminuir el estatuto jurídico de representante; pero a mi juicio debemos retomar la figura de tránsfuga en sus justos términos, excluyendo la mera disidencia y criterio propio y centrarla en las consecuencias que pueda producir o no para la acción de gobierno. En la pelea política, desgraciadamente no rige aquello de «Roma no paga traidores», ya que el Derecho Penal tiene sus límites pero, antes o después, se consiguen enhebrar no pocas y posibles consecuencias. Y nosotros, como pueblo que elige a sus representantes, no debemos permitir que semejantes 'personajes' puedan capitalizar un voto para hacer lo que les dé la gana. Tomemos nota.