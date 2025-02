Gracias por la escultura 'Incluidos'

Comenta Compartir

Quiero expresar mi agradecimiento personal a la Corporación municipal de Plasencia porque hoy es una realidad la escultura 'Incluidos', puesta en la rotonda del hospital. ... Reconozco que es un acto de fe aceptar la donación de una escultura pública en la que solo podemos ofrecer «una idea», pero no un proyecto serio. La escultura la hemos realizado en el taller de escultores de la asociación de enfermos mentales Feafes de Plasencia. Este taller nació hace unos cuantos años, con una filosofía muy simple: todos los seres humanos estamos dotados de alguna capacidad para el arte, en nuestro caso que la enfermedad mental, como cualquier otra, no es totalmente excluyente para el desarrollo artístico de la persona. La puesta en marcha del hoy monumento, fue de la forma más sencilla, dos cuencos de acero inoxidable, un útero grande que contiene otro más pequeño. Todos lo tenemos claro, estamos incluidos, porque en cada pieza, en la colocación de cada tornillo, ha intervenido un compañero o compañera. Terminamos el trabajo y pregunto si alguien quiere tomar un café, José y Miguel se apuntan. Les pregunto si se sienten excluidos porque no los reciban bien. Jesús, tú cojeas porque tienes la gota, estás enfermo igual que yo, que se me aflojan los tornillos, nada nos impide tomar café. Gracias, de todas formas no hay que preocuparse, he traído un montón de tornillos y tuercas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora