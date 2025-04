Gracias, directora

La culpa de todo la tiene Billy Wilder, por enseñarnos en 'Primera plana' que el periodismo tenía dos rostros, uno vocacional y comprometido, Hildy, y ... otro innoble y amarillista, Walter, y que el primero podía llegar a convertirse en el Argos de la ética pública vigilando de cerca a los tres poderes del Estado, en especial al ejecutivo. Corrían los 70, éramos jóvenes y disfrutamos de la caricatura que la peli dibujaba. Luego los años nos enseñaron que en realidad la caricatura subrayaba la cruda realidad de que algunos políticos mienten, tergiversan y manipulan con tal de alcanzar o retener el poder, y que lo hacen –lo que es más desolador– con la descarada complicidad de cierto periodismo.

Pero eso vendría después. En aquel tiempo acudíamos a los medios para que nos ayudaran a formarnos una opinión ante una duda de cualquier tipo, temática, ideológica, de la que nos faltaran datos. Nuestras fuentes fidedignas eran los profesionales que se habían preparado para investigar y hallar la verdad de esos datos y contarlos con imparcialidad. Leyendo a los maestros del periodismo aprendimos que las palabras no son inocentes y que hay que manejarlas con la precisión, la precaución y el rigor con que se manejan los cuchillos; que no es lo mismo informar de que «hay dos» que opinar que «hay solo dos»; que la información ilumina y la opinión contamina, para bien y para mal; que el adjetivo es una herramienta del opinador y del fabulador, pero el buen informador evita los adjetivos y se centra en lo sustantivo.

Más o menos así era antes de que la información cayera a los pies interesados de quienes la difunden, sean burdos manipuladores de las redes sociales o agudos directivos de las grandes empresas del sector. Los profesionales del periodismo sostienen que los enemigos de su oficio son las «fake news» junto a los pregoneros aficionados que enfangan las redes, unas veces elogiando, otras veces odiando y casi siempre mintiendo. No les falta razón. Ciertas redes sociales conforman una enorme y tortuosa alcantarilla llena de reptiles impulsivos, venenosos, materialistas, pero también triunfadores, gracias a una inabarcable audiencia global, palurda, de gentes dispuestas a participar como sea, con tal de arrancarle un buen bocado al dónut del protagonismo, porque lo importante no es la opinión, sino el opinador. Son las mismas formas de proselitismo sectario de toda la vida, ahora renovadas y más eficaces por mor de la vertiginosa velocidad digital.

Manuela ama y respeta el periodismo como poca gente he conocido y mantiene una imparcialidad que preserva de la tentación de su propia ideología

Yo no lo tengo tan claro. Sospecho que quien lee periódicos, escucha la radio y ve informativos de televisión no suele frecuentar las redes sociales o no les da mucha credibilidad, y al revés. Para mí el enemigo taimado de la objetividad es el poder, que ha invadido los cimientos de la información colándose por las rendijas de la desvergüenza. Porque vergüenza da ver a directores de periódicos nacionales defendiendo descarada y abiertamente una opción política concreta e insultando y ridiculizando a la rival. O grupos empresariales que juegan a dos bandas administrando medios de comunicación ideológicamente opuestos para ganar dinero con lo que piensan unos y sus contrarios.

Y sin embargo hay periodistas que han sabido y podido sustraerse a los intereses adulterados de redes y empresas perseverando en la honradez, la humildad, la calidad y la claridad de sus objetivos profesionales. A ese grupo pertenece mi directora, Manuela Martín. Lo sé porque la conozco desde siempre. Incluso nuestros respectivos hijos compartieron cole, después ellos crecieron y nosotros nos perdimos de vista, pero seguí leyéndola en la distancia y nunca dejé de admirar su agudeza y su temple en el análisis. Doy fe de que políticos de distinto signo la leían con lupa; alguno, con un ojo guiñado, esperando la pedrada de la crítica que a menudo lanzaba con impecable lucidez y respaldo documental, pero sin asomo de la prepotencia justiciera que destilan, tristemente, algunos de sus colegas. Su mirada franca y la aparente ingenuidad de sus preguntas (potenciadas incluso por un candoroso tono de voz) hacían, hacen, aún más sorprendente el calado de sus reflexiones. Manuela ama y respeta el periodismo como poca gente he conocido; o lo que es lo mismo, mantiene una imparcialidad que preserva de la tentación de su propia ideología, sea esta la que sea, y una inquebrantable y superlativa integridad. Estas y otras cualidades la llevaron a ser llamada para dirigir su querido periódico HOY. Ella es la primera directora y quizá por eso, por el hecho de ser mujer, se centraron en su gestión desde el principio las miradas que concita toda novedad. Creo que el éxito más visible de su trabajo al frente del HOY –hay otros muchos, seguro– ha sido unirlas en la mirada única de una normalidad que ya se ha asentado y que se perpetuará en el futuro con la lógica aplastante de lo cotidiano: nunca más, por ejemplo, volverá a extrañarnos que la sección de opinión de los lectores se titule «Cartas a la directora».

Manuela se jubila hoy, pero no dejará de ser periodista, porque en ella el periodismo es una manera de ver la vida. El viejo HOY seguirá su camino, como es de ley, aunque deberá superar el bache de haber tenido que dejar ir a una periodista de ahora con la vocación y la constancia de aquel Hildy Johnson de 'Primera plana'. Gracias por estos años de buen periodismo, Manuela Martín. Gracias por todo, mi querida Manu.