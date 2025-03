Gracias Claro Lago

Comenta Compartir

Clara Lago es una gran actriz, siempre me han encantado sus actuaciones. Gracias Clara, por tu mención en defensa de la salud pública en la ... entrega de los premios Goya. Ha llegado el momento de que la ciudadanía al completo seamos una piña en defensa de la sanidad pública, y posicionarnos en contra de las tropelías y atropellos que se están cometiendo desde el poder. Como en Madrid, donde el cinismo y la sinvergozonería del ayusismo están haciendo un daño irreparable a la sanidad pública. Al fin y al cabo, es el sello de identidad del PP, unido a las mentiras electoralistas de Feijóo, que nos cuenta que el gobierno tiene la culpa de que no salgan plazas de médicos, y resto de personal sanitario. Se ve que con tanta experiencia en la «gestión» tampoco sabe que las trasferencias sanitarias pasaron a las comunidades autónomas en 2002. No son dignos de estar al frente de este país, por sus mentiras, su corrupción (su principal seña de identidad), y su incumplimiento de la Constitución, así como el atropello a los demás derechos. A este paso, se van a comer todo el campo de sus socios extremos. Dice Luis García Montero que la autoridad de los ciudadanos debe organizarse políticamente, porque su futuro depende de os cuidados que quieran asegurarse frente al poder del dinero. Este gobierno debería blindar la sanidad pública de sus depredadores, antes de que acabe la legi slatura.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora