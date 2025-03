Comenta Compartir

No he viajado, casi no he salido de casa estos días. He contemplado cómo la ciudad se llenaba de visitantes, a oleadas, a ratos perdidos, ... de repente, con los restaurantes llenos, los cafés acabados, los churros agotados, el pan multiplicado como los peces de la Biblia, los aparcamientos a reventar, sin plazas hoteleras, y así hasta acabar con las previsiones de los que se dedican a las cuentas.

Estas vacaciones España se ha dado la vuelta. Los de dentro hacia afuera, los del mar hacia el monte y los que no cuentan nunca para nada han formado parte de todo. Es una especie de truco de magia que en este país todo el mundo tome vacaciones y todo siga funcionando como si no pasara nada. Es maravilloso contemplar las calles llenas de personas disfrutando, guiándose por el móvil para llegar al hotel, arrastrando maletas como porteadores cuesta arriba, haciendo colas de espera para que el guía de turno abra el paraguas y los lleve por las callejuelas, contándoles las cosas más extraordinarias del lugar que visitan, que es lo que les gusta oír, sin importarles la verdad o la imaginación del que los conduce. Es insólito cómo todos se acomodan a lo que no es habitual: madrugan para desayunar fuera del hotel, porque los desayunos son carísimos, se van a ver el fútbol tirados en la cama del alojamiento sin protestar por no compartirlo en la taberna de casa, se unen a grupos de excursiones insólitas y no les gusta caminar, acceden a ir a ver iglesias, castillos, murallas, paisajes, puestas de sol y amaneceres. Pierden el norte de sus vidas durante unos días y se les ve felices. Algunos protestan porque el servicio no es lo que ellos harían, otros se sorprenden al encontrar novedades en parajes tradicionalmente denostados, alucinan con el verde de la naturaleza nada más llover, cuando lo que sabían era de tierras áridas y desérticas. Se pasman ante las flores de primavera, el silencio del campo, la bondad con la que se les recibe y lo buena que está la comida. Claro que también se quejan de los precios de todo, porque a tierras conquistadas hay que exigir casi gratuidad, aunque lo que compren sea insólito, artesanal o único. La falta de aparcamientos subterráneos en medio del monte, la inexistencia de autobuses urbanos en poblaciones de unos pocos habitantes, o la ausencia de estaciones de ferrocarril también causa desagrado, pero ahí hay poco que hacer que no sea encogernos de hombros y esperar a mejor ocasión. He contemplado estos días desde la barrera, mientras el mundo se desmorona entre guerras, mandantes enloquecidos que usan a los seres humanos como carnaza para sus desvaríos, se hacen ricos con los precios de las materias primas y no dudan en amenazar con extinguirnos. Ante ese panorama y el de los visitantes, no tengo más remedio que dar las gracias a estos últimos, porque nos enseñan que, pese a todo, la vida sigue porque tenemos ganas de vivirla. Hemos mirado hacia nuestros congéneres, a los que conocíamos mal, y hemos ido a visitarlos. Gracias visitantes. Aquí está su casa.

