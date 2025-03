Esta semana he escuchado a Laura Galán y a Carlota Pereda, actriz y directora de 'Cerdita', hablar sobre el acoso en la adolescencia a ... raíz del estreno de la aplaudida y premiada película. Laura Galán ha tenido que dejar claro en casi todas sus entrevistas que ella, a pesar de ser gorda, no había sufrido 'bullying'. Copio uno de los titulares que me aparecen en el buscador: «No por ser gorda hay que dar por hecho que tengo que sufrir 'bullying'».

Cómo se habrá sentido ella con cada una de las preguntas, cómo ha respondido con una sonrisa sin caer en la tentación de mandar a todo el mundo a la mierda. Lo ha hecho con talento, mucho talento.

Gracias Laura, de corazón, por ponernos frente a un espejo que no nos gusta, no el de la gordura, el de la gordofobia, el de los prejuicios, el de condescendencia.

No solo Laura ha dicho que nunca sufrió acoso, también ha dicho que le gusta su cuerpo, que le gusta verse en biquini en ese cartel que durante estos días lo llenará todo. Ella manchada de sangre y con mirada desafiante, nos mira y nos invita a conocer la historia de miedo y humillación que está detrás de una película cuyo escenario es La Vera, un paisaje idílico para una historia de terror.

Hay muchas historias de terror detrás del acoso escolar, especialmente entre adolescentes. En ese período vital todo parece darse la vuelta, lo más simple y fácil se convierte en un mundo que ahoga, en esa edad te descubres como un ser que muta hacia algo que no gusta, que no te gusta y que incomoda. Esa es la adolescencia, no encontrar nunca tu sitio, no sentirte en tu cuerpo, no reconocer tu propia voz.

De mi propia adolescencia sin voz ni sitio recuerdo el peso de la inseguridad, peso que se trasladaba a mi cuerpo y se convertía en real, el peso de mis pasos, el cansancio permanente, el hastío o la emoción sin freno. No sabía dónde colocar mis brazos, las piernas, el torso, las curvas. Cómo camuflar el nuevo ser que quería salir de mí sin mi permiso. También estaban los enfados, los lloros, la angustia y las risas, la montaña rusa junto a todas las atracciones de la feria.

Y de esa adolescencia he intentado olvidar el gorda, el repipi, el empollona, el rara... las risas, las zancadillas, el miedo. Y se consigue olvidar pero las «taritas» quedan, todas, y pesan como pesaban los brazos adolescentes. A amigos a los que quiero les pesa el «mariquita», el «jurraquita», la «puta», el «tonto». Cuántas etiquetas clavadas como cuchillos.

Vuelvo a 'Cerdita', la directora, Carlota Pereda, sí ha reconocido que sufrió 'bullying' pero también ha dicho algo así como que se sintió peor siendo cómplice de otros acosos y burlas que siendo la víctima. No parecen fáciles ninguna de las caras de ese reverso y es que a veces el que humilla encierra otras humillaciones dentro.

Algunas mañanas me cruzo con esos y esas adolescentes de hoy camino del instituto, tiendo a mirarlos (no me entendáis mal) y me pregunto por su clases, sus amigos, sus miedos, necesito saber cómo son y de qué se ríen cuando se ríen.

Cuando percibo cierta tristeza en sus pasos, una mirada baja o la cabeza agachada, el olor a las hormonas del miedo despierta a la adolescente que llevo dentro muy muy escondida y que silencié hace décadas, a esa adolescente le encantaría ponerse capa y antifaz de superheroína, salvarlos de esa angustia y decirles que yo sí pude con ello.