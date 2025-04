¿Por qué no plantan árboles?

Comenta Compartir

No comprendo como no han plantado por ejemplo naranjos ni han colocado bancos en el corredor verde entre Stadium y la ronda del Pilar de ... Badajoz. Poco se va a disfrutar, más bien parece un minicampo de golf. Sigo pensando que si quieren hacer un corredor verde en la muralla más grande de España, me perecería muy bien, pero a partir de los 20 metros, los árboles que den sombra pueden plantarse y colocar bancos para sentarse. A veces a nuestros alcaldes se les olvida que en verano en Badajoz llegamos a los 46 grados a la sombra, y esto solo lo aguantan los perros que paseen con sus dueños por la zona. Pienso que en ocasiones en Badajoz pasamos de los árboles, que son el pulmón de la ciudad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión