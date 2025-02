Cuando Belmonte vio a Curro Romero, dijo: «Este ha venido con la goma de borrar». Hay gomas buenas y gomas que emborronan. No paro de ... ver en los periódicos a la bióloga Carole Hooven, que ha publicado 'Testosterona' (Arpa). Profesora en Harvard, sostiene que hay dos sexos. Hasta se atreve a pronunciar «mujer embarazada». Está apartada de la docencia por hereje de los de ahora.

Juana Gallego, profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue vetada por sus alumnas del máster de Género y Comunicación (que ella misma creó) por defender un feminismo contrario a la teoría 'queer' y a la ley trans. La profesora se preguntó más tarde cómo hemos llegado hasta aquí. Asegura que primero Judit Butler soltó una idea radical (el sexo como construcción social) y la idea se aceptó académicamente. Luego lo radical pasó a ser aceptable, con expertos y documentos. Más tarde, lo aceptable se convirtió en sensato (el respeto a las minorías, los ricos financian actividades para promocionar los nuevos derechos). Lo sensato se hizo popular y, finalmente, lo popular fue político (cuando se empezó a pedir legislación al respecto). Y así, paso a paso, se ha llegado a desmontar una de las principales evidencias científicas: que hay dos sexos.

Woody Allen dice que cuando era joven no podía decir «embarazada» en la televisión por su connotación sexual. Que ahora nos reímos recordando a esas personas ofendidas. Y que también esto pasará. No sé. La civilización occidental heredera del judaísmo, de griegos y de romanos está cogida de los cataplines por los canceladores de izquierdas actuando como el islam más cerril. Ojalá Woody Allen tenga razón y la goma de borrar no borre del todo.