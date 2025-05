A un golpe de la proeza

Comenta Compartir

Las pistas rápidas del Open de Estados Unidos serán el escenario en el que esta madrugada se hará realidad, o aún no, el sueño de ... Carlos Alcaraz de erigirse en número uno del tenis mundial y de toda la afición –dentro y fuera de España– que asiste embelesada a su arrollador y carismático talento. El prodigio murciano está a un partido, a un 'match ball', no solo de ganar su primer grande y de coronarse, en una fulgurante tacada, como el mejor en el ranking de la ATP. Está a un golpe definitivo, en el duelo de precocidad que le enfrentará al noruego Casper Ruud, de firmar una hazaña: la de convertirse, a sus apenas 19 años y cinco meses, en el número uno más joven de la historia. Si nunca es equiparable vencer o salir derrotado, tener semejante gesta al alcance de la raqueta transforma el triunfo en una aspiración única y descomunal. Nada, sin embargo, se acabará hoy en caso de que Alcaraz no alcance su objetivo. Porque abrillantará la magia de su juego y la certeza de que, en realidad, tiene todo y más por alcanzar. El suyo es otro ejemplo de portento individual aupado por la tenacidad familiar –su padre y su abuelo jugaron al tenis– en un país que sigue interpelado a destapar con sus recursos más estrellas deportivas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión