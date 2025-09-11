HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tejado dañado en Polonia por un dron ruso. Reuters

Golpe a la paz, tensión al límite

La incursión de Rusia en Polonia agrava la amenaza a la OTAN, mientras Europa reacciona con un amago de veto a Israel por el asedio a Gaza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La escalada bélica que impregna las relaciones internacionales ha pasado de la retórica a una inquietante escaramuza con fuego real sobre los cielos de la ... Unión Europea. La inadmisible incursión militar de Rusia en pleno espacio aéreo de Polonia, de aún inciertas consecuencias, constituye un choque sin precedentes por su extrema gravedad entre Moscú y un socio de la OTAN, tres años después de la invasión a Ucrania. Un paso más en el hostil intento ruso de intimidar a Europa, por mucho que el Kremlin y el Gobierno de Bielorrusia, títere de Vladímir Putin, le resten alarmismo al asegurar que los drones desplegados en el frente oeste se habían «extraviado».

