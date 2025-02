Golpe al Legislativo

Comenta Compartir

Está claro que para el PP el único partido con legitimidad para gobernar España es el suyo. Aunque se le infle la boca de constitucionalismo, si se siente perjudicado no respeta las normas. La democracia funciona cuando se cumplen las reglas. Si el PP las ... infringe y la Justicia no actúa, solo queda cambiarlas democráticamente en el Parlamento. El PP, genéticamente es franquista, por eso es antidemocrático e intransigente. Su totalitarismo le lleva, cuando es oposición, a deslegitimar al Gobierno desde el primer minuto –González, Zapatero y Sánchez–, zancadillear todas sus iniciativas legislativas, bloquear, poner recursos, hacer irrespirable la democracia, dinamitar sus instituciones y, como no sabe dialogar sino imponer, jamás pacta. Y, cuando gobierna, nunca llega a acuerdos, solo impone. Pero lo de acallar preventivamente la sede de la soberanía popular, es el no va más. Por cierto, las instituciones las deslegitiman quienes no cumplen la Constitución y quienes formando parte de las mismas no dimiten una vez finiquitado el tiempo marcado.

Temas

Cartas a la directora