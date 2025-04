Godoy y las vacunas

Ahora que nuevamente estamos en mitad de la incertidumbre en lo referente a las novedades vacunales, parece que asoma la posibilidad de tener pronto a ... disposición del Sistema Nacional de Salud dosis de la denominada 'vacuna española', referenciadas como comercializadas por el Laboratorio Hipra.

La vacuna, Hipra SARS-CoV-2, es una vacuna de proteína recombinante que ha sido diseñada para optimizar su seguridad e inducir una potente respuesta inmunitaria neutralizadora del virus de la covid-19. Se conservará entre 2 y 8 grados centígrados, lo que facilitará su logística y distribución.

La estrategia de vacunación contempla los diversos escenarios de efectividad frente a diferentes variantes y la más que probable y cada vez más necesaria dosis de revacunación.

Se espera que los ensayos clínicos completos culminen con éxito para iniciar la producción en octubre de este mismo año, con el objetivo de poner en marcha su comercialización a finales de 2022, sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas. Según las proyecciones iniciales de Hipra, está previsto que se produjeran 400 millones de dosis durante el año 2022. Para el 2023 se podrían alcanzar los 1.200 millones de dosis.

Esta vacuna «demuestra una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a las subvariantes BA.2 y BA.4/BA.5 de ómicron», según una nota que ha hecho pública el laboratorio esta semana. La compañía ampliará ahora sus ensayos probando la eficacia de su vacuna como cuarta dosis. La denominada viruela del mono también está en fase de progreso.

Me vengo ocupando de los temas vacunales en estas mismas páginas desde antes de ponerse de actualidad el asunto (HOY de 18 de abril de 2019, con Elogio de la vacuna), incluso hasta el mes de noviembre pasado cuando en una entrevista referencié el hecho de haber podido encontrar como objeto de investigación histórica en torno a las vacunas en Extremadura un ejemplar de la Gazeta de Madrid datado en julio de 1804 donde se ponía de manifiesto que la primera vacunación masiva en la región, de la viruela en ese caso, la epidemia que podíamos titular como el coronavirus del siglo XIX, tuvo lugar en ese año, promovida por el entonces capitán general de la provincia de Extremadura Juan Carrafa, italiano, compañero de armas de nuestro paisano Manuel Godoy en el Regimiento de los Guardias de Corps y por el Arcediano (diácono encargado de las obras de caridad de las Iglesias y asuntos temporales) Manuel Álvarez de Faria, también pariente del estadista.

Como complemento a dicha investigación y abundando en la búsqueda archivística y documental, podemos hoy comunicar algún hecho que conecta directamente la figura de Godoy con el impulso de la técnica de inmunización, en esa paradoja tan inquietante para la época, constitutiva del hecho de ruptura con la tradición, de transgresión conceptual e innovación tecnológica que representaron las vacunas.

La primera noticia oficial en España sobre la vacuna contra la viruela se dio en el Seminario de Agricultura y Arte dirigido a los párrocos de marzo de 1799. Algunos años antes, Jenner, un humilde médico rural descubridor de un método, en su momento muy conflictivo, no consiguió que la Royal Society aceptase la publicación de una memoria en sus Philosophical Transactions, lo cual hubiera significado un respaldo personal y científico, y hubo de imprimir, de su peculio particular, el texto titulado: 'An Inquiry into the causes and effets of the variolae vacinae: a disease discovered in some of the western counties of England, particulary Gloucestershire, and known by the name of the cow pox', en 1798, considerada hoy la biblia vacunal.

Godoy tenía información de primera mano de esta publicación ya que Luigi Careno efectuó su traducción latina que se difundió rápidamente por toda Europa: Francia, Portugal, Alemania, España e Italia. El mismo Careno envió su libro a Carlos IV y recibió contestación directa de Godoy para mostrarle su satisfacción. De este conocimiento derivará el apoyo de Godoy a las vacunas, su distribución por la península, a la vez que su apoyo y dotación presupuestaria a la expedición de Balmis.

Y es que castigado en su propia familia por aquella terrible plaga, el Rey respondió a la petición de ayuda de sus súbditos de Santa Fe de Bogotá, masacrados por la viruela, impulsando la creación con su real y personal apoyo de una expedición que llevase la nueva vacuna descubierta por el médico inglés Jenner a todos los territorios imperiales de ultramar en América y Filipinas. De filantrópica se la calificó y, sin duda, lo era, pero sin que faltasen tampoco en sus finalidades razones de alta política de cara a restablecer y afianzar el poder imperial español y el prestigio de la metrópoli en aquellos territorios en los que el contexto de emancipación comenzaba a extenderse por el continente. Está documentado que Godoy ordenó al primer secretario de Estado y del Despacho, Pedro Félix Ceballos, familiar suyo y nombrado por él para ese cargo, y al ministro de Gracia y Justicia, José Caballero, que apoyasen sin limitaciones aquella empresa sanitaria y política.

No debe extrañarnos el espíritu renovador y en punta de lanza de la actividad científica de Godoy en su valimiento. A él se deben la puesta en servicio en 1792 del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid, bajo su dependencia directa; la fundación en 1806 del Jardín Botánico de la Paz, en Sanlúcar de Barrameda, una institución ilustrada al servicio de la producción agraria y forestal, ocupada de la aclimatación de cultivos procedentes de América y el Pacífico, que llegó a contar con 25.000 árboles o la introducción de técnicas de enseñanza Pestolozziana, que habían reducido a cero el analfabetismo en Suiza

Unas vacunas, estas, mas con las que 'vacunar' contra el atraso. Frutos de la ilustración de nuestro paisano y del reformismo de los Borbones.