Un Gobierno poco ejemplar

Para quien se está ahogando, hasta un flotador pinchado lo ve como su salvación. Tanto ha ensuciado, tanto ha corrompido la política y las instituciones ... del Estado el PSOE al frente del Gobierno con Pedro Sánchez, que a pesar de la falta ejemplaridad y las conductas reprochables y presuntamente punibles del anterior Rey de España, para una gran parte del pueblo español la figura del Rey Juan Carlos I emerge como ejemplar, en medio de la mayor podredumbre del bien común, la corrupción, la mentira, la falta de transparencia y la demagogia permanente en la que han instalado a la vida española desde este Gobierno de los enemigos de España, que tiene atenazados con sus votos los resortes de la defensa de la nación con la que quieren acabar.

Y ya se sabe, «en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey». A mí me gustaría que el jefe de mi patria deslumbrará por su brillantez intelectual, por su ejemplaridad y por su intacta conducta en el servir sin más, sin servirse. Pero lo que cuento es lo que observo, y no lo que son mis utópicos ideales de justicia, paz y hermandad. Aviso a navegantes: las ácidas críticas y la moralina de los separatistas al criticar al Rey y a la monarquía no están asentadas en la defensa de valores éticos y sociales de las instituciones, sino en avanzar en sus objetivos de destruir los resortes de las instituciones de la nación con la que quieren acabar. Es un hecho que se constata al comprobar cómo conviven sin problemas ni reproches con la corrupción que representa ETA y el PNV por un lado y Pujol y CiU, que hoy se esconden bajo otras siglas, y los golpistas en general.