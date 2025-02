El Gobierno de Pedro II 'El Cruel'

Comenta Compartir

Aquel rey de Castilla que reinó en la segunda mitad del siglo XIV, bastardo, apodado 'El Cruel', igual que nuestro Pedro II actual, iba a por todos los que conspiraran contra su persona, y nuestro presidente va contra nuestra España y sus ciudadanos, para no ... perder su cueva monclovita. Me alegré cuando salió de esta guarida el pirata Moñorojo, pero por desgracia para todos, nuestro país va cada vez peor, gobernado por los que quieren acabar con las libertades y consentido por Pedro II 'El Cruel', que poco a poco arruinará esta gran nación en estos dos años que le quedan, legislando al antojo de la escoria que lo apoya. Ya no nos podrán defender ni las Fuerzas de Seguridad del Estado, policías, guardias civiles, etc., en definitiva, héroes de nuestra sociedad democrática, por la nueva ley que apoya a los violentos y terroristas disfrazados de demócratas. Estos gobernantes solo se acuerdan de los muertos de hace 80 años, olvidados por todos, pero no de los que quemaban iglesias, violaban a religiosas, mataban a cristianos ... para distraernos con su fascismo intolerante, pero la desgracia es que no se acuerdan de los asesinados cercanos por sus amigos de Bildu y el terrorista Otegi, que no han condenado los crímenes recientes de demócratas y ciudadanos de bien, Miguel Ángel Blanco, Becerril, Ernest Lluch...

Cartas a la directora