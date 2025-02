Gobernar con retales

Comenta Compartir

En Europa no existe un solo caso de conflicto que justifique una guerra. Todo es susceptible de arreglo entre los gobiernos, si es que estos ... tienen conciencia de su honor y de su responsabilidad. Me ofenden los que propalan que quiero la guerra. ¿Soy loco acaso? ¿Guerra? Una nueva guerra nada solucionaría y no haría más que empeorar la situación mundial: significaría el fin de las razas europeas y, en el transcurso del tiempo, el predominio del Asia en nuestro continente y el triunfo del bolchevismo. Por otra parte, ¿cómo podría yo desear la guerra cuando sobre nosotros pesan aún las consecuencias de la última, las cuales se dejarán sentir todavía durante 30 o 40 años más? No pienso solo en el presente, ¡pienso en el porvenir! Tengo una inmensa labor de política interior a realizar...». Aunque no lo parezca, son palabras de Hitler.

El 16 de noviembre de 1933 recibió al conde metido a periodista Fernand Brinon, partidario del entendimiento pacífico entre Francia y Alemania y casado con una judía belga. Esta entrevista sería publicada por Le Matin el 22 de ese mes. «Por primera vez, el canciller del Reich recibe a un periodista francés», titulaba el periódico. Les habría presentado el advenedizo Ribbentrop, al que había conocido en una cacería. Tanto el colaboracionista Brinon, después conocido como «el embajador de Francia en París», como Ribbentrop, «tan vanidoso como estúpido y tan estúpido como vanidoso», acabarían sus días frente a un pelotón. Ribbentrop y Molotov firmarían el 23 de agosto de 1939 el pacto de no agresión entre nazis y comunistas. Los partidos comunistas a las órdenes de la Kominter se tragaron, cómo no, el sapo y justificaron el Pacto. No solo eso, siguiendo órdenes de Stalin dejaron de atacar el fascismo para desprestigiar a las democracias occidentales, enemigas de la Alemania nazi. Los comunistas franceses, por ejemplo, se negaron a servir a Francia cuando esta declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939 y acusaron al gobierno de lanzar una «guerra imperialista». Algo parecido hicieron los comunistas ingleses. Ocho días después, la Wehrmacht entraba en Polonia y, dos semanas más tarde, desde el otro lado, los tanques rusos. El tratado incluía una cláusula secreta en la que Moscú y Berlín se repartían los países bálticos, Rumanía y Polonia. Después, ya se sabe... Alemania invadiría a su socio el 22 de junio de 1941 ¿Sabiendo cómo actuaron los comunistas franceses o ingleses nos puede extrañar el posicionamiento de Podemos, Belarra, Maduro et alii? Tras la división de opiniones −¡entre miembros de un mismo gobierno!− en el tendido 7 de la Carrera de San Jerónimo ¿Puede Víctor Pedro Frankenstein seguir gobernando con retales? ¿Tiene autoridad moral para criticar a Mañueco? ¿Tendremos en cuenta con quién gobierna él?¡

Opinión HOY