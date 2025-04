Comenta Compartir

La globalización, en la que estamos inmersos, no es un diseño ideológico, es un hecho. La interdependencia no ha hecho más que consolidarse desde mediados ... del siglo pasado hasta convertirse en un elemento determinante de las relaciones económicas a escala internacional. La pandemia de la covid-19 no ha hecho más que evidenciarlo. La guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania debería acabar de convencer a los más escépticos. La globalización es un hecho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión