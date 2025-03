Un giro aún por aclarar

Comenta Compartir

La disonancia que cristalizó ayer en el Congreso entre las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el acuerdo con Marruecos que reorienta la política exterior ... española en el Sáhara Occidental y el rechazo unánime que cosechó de sus socios de coalición, sus aliados de la legislatura y la oposición evidencia no solo una quiebra insólita entre el Ejecutivo y todo el arco parlamentario. También que los argumentos primero del ministro Albares y ayer del presidente no encuentran el asidero de credibilidad preciso para persuadir de cuáles son las bondades de un pacto llamado a intentar desbloquear un conflicto enquistado medio siglo –incidió Sánchez–, pero que no ha hallado aún una valoración equiparable en el país vecino. Albares viajará mañana a Rabat huérfano de apoyos a una estrategia que es de Estado y cuando sigue siendo una incógnita en qué se traduce, desde la perspectiva marroquí, el espaldarazo de España a la autonomía saharaui como la opción más viable para solventar el conflicto. Como lo sigue siendo qué eventual riesgo pendía sobre «la integridad» de Ceuta y Melilla para consumar un giro en el que, por ahora, el reino de Mohamed VI no certifica la españolidad de las ciudades autónomas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY