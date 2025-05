De gigantes y palomos

Comenta Compartir

Un año más –que la palomería me perdone– volveré a perderme la sublimación de la horterada en la llamada Fiesta de los Palomos, antes cojos; ... ahora ya ni se sabe. Las piedras de la vieja alcazaba despertarán sobresaltadas por los maullidos chirriantes de la música guisoteada por el conocido pinchadiscos 'Putochinomaricón' y el río –¡ay mi Guadiana!– esconderá bajo su manto verde de camalote toda la inmundicia de sus orillas hechas botellón de plástico y miseria, sin que ningún iluminado ecologista se atreva a cuestionar la marranada, no sea que alguien les llame algo o, aún peor, se atreva a dudar de su progresía arcoíris. Me tiene absolutamente sin cuidado la afición marinera de cada quién y si prefiere navegar a motor, a vela o dejarse ir al pairo hasta el mismísimo triángulo de las Bermudas. Pero la ordinariez hecha dogma me saca de quicio –algún defectillo tenía uno que tener– y aún más que alguien, en nombre de no sé qué conveniencias sociales o políticas, se atreva a urgirme silencio porque el nuevo catecismo de pinchaúvas y hurgamanderas quiera imponer sus garzonadas. Que la birra corra por las viejas calles como si fuera agua y que la sufrida hostelería reponga la bolsa… y hasta el año que viene si los dioses no lo remedian. Pero esa no es la Extremadura que añoro, ni la que exigen los nuevos tiempos que, al fin, parecen insinuarse en ensueños de gigantes.

Nunca había oído eso de «gigafactoría», pero suena a algo bestial, enorme, apabullante. Pues bienvenida sea, ella y el litio que la parió. Bienvenida después de décadas y décadas de proyectos fallidos, de tontunas lúdico festivaleras, de salvadores con faltriqueras vacías olisqueando subvenciones, de Gautamas de segunda mano y de ilusiones rotas una y otra vez al socaire de trileros y charlatanes malentretenidos. Al final, y pese a los fallidos intentos de los «ecolo-bobos» disfrazados de orquídeas salvajes, que intentaron reventar el proyecto, la plataforma logística de Badajoz marcha a toda máquina y ahora, con la giga-lo-que-sea que se anuncia, la de Navalmoral parece dispuesta a lanzarse a por todas. Al final va a resultar que el futuro lo teníamos bajo tierra, pues pico y pala, y que los caza recompensas de la ecología vayan con sus recetas en buena hora. No importa si los políticos aprovechan para colgarse medallas y ofrecer el triunfo a sus diosecillos monclovitas; ni que aprovechen para meter el dedo en el ojo al contrario; ni que intenten cuantas trapacerías quieran. Todo eso son palomeríos al uso y ya andamos olisqueando elecciones. Lo importante es que sea verdad. Que al fin sea verdad. Que al fin esta tierra bendita en donde, según un brillante majagranzas, nacieron los dioses, sea capaz de orientarse en progreso. En el de verdad. En el que, incluso, tendremos… (redoble) …¡hasta tren! Sigan pues, quienes quieran, palomeando cuanto deseen, abracen a cuantas pazpuercas o pelangoche encuentren a su paso; hagan retemblar los muros de Espantaperros con sus músicas. Y mañana cuando ya no queden abrazafarolas por las calles, dejen paso a los gigantes. Aunque sean de litio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión