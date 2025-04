Comenta Compartir

Siempre preparada para escuchar lo que entraña el mal de amor, la hija de una amiga que ya no está me quiso poner al corriente ... de sus desventuras amorosas. Durante su narración tuve que interrumpirle tantas veces que el deseo de trasmitir y escuchar se extinguió en ambas como una vela que se apaga. Yo no le entendía, y ella no sabía explicarse. Le habían hecho 'ghosting' después de un super 'match'.

Tinder es una aplicación, un foro de citas mundial en el que impera un vocabulario emocional que uniformiza básicamente toda la clase de faenas que la virtualidad permite hacer a quien busca el amor. Los jóvenes, muchas veces aislados, en países donde trabajan en otro idioma o acuciados por su independencia buscan el paraíso del abrazo en la tecnología, que a fin de cuentas se vende como accesible, igualitario y no sé cuántas mentiras más. Le pedí que me enseñara el funcionamiento de la aplicación y tras verla comprendí la fascinación de aquel escaparate de hombres y mujeres que confesaban sus gustos y se describían con las atribuciones más deseables. Tengo que confesar que, si estuviera en edad de merecer, o con ganas de jugar, me lanzaría a esa fascinante aventura donde el producto, como en todo pedido virtual, está libre de complicaciones. Se devuelve si no se adapta a tus expectativas, se recicla, se ignora o simplemente se olvida en ese armario donde cabe la todopoderosa virtualidad. Para contar las historias para no dormir de esas citas (un pequeño porcentaje sale bien), la frustración que conllevan y la ausencia de buena educación hay un vocabulario que es preciso manejar. Si te hacen 'ghosting' es que tu príncipe o princesa virtual te ignora hasta que te das por enterada de que ha desaparecido. También puede que te hagan 'haunting', que es que te hagan 'ghosting' pero que sigan mirando tus historias y comentarios. El 'caspering' es la versión educada del rechazo, es decir, te abandonan dándote alguna explicación. El 'benching' es la relación en la que se mantiene el interés vía mensajes y contacto habitual sin dar un paso más porque no está convencida, y va conociendo a otras personas intentado buscar a alguien que 'juegue de titular' sin desprenderse de los 'suplentes'. Luego está el 'cushioning', que consiste en tontear con otras personas cuando tienes pareja con la idea de que, una vez tu relación se acabe, tengas algo para que te amortigüe la caída. Apunté la terminología y mostré interés, pero al despedirme de esa niña inteligente, preciosa, cariñosa y vital sentí un pellizco de compasión. La tecnología, de momento no tiene piel, ni mira a los ojos.

