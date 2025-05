Getafe city

Comenta Compartir

El escritor Juan José Millás, un tipo muy simpático, participa en la tertulia de una emisora de radio los domingos por la mañana. Suelo escucharlo ... mientras voy y vengo por la casa, no siempre con la misma atención, porque si me pilla escribiendo me abstraigo. Escucho esa emisora como si estuviera abonada a ella, así que, hora arriba hora abajo, sintonizo con la Barceló, el Del Pino o el Bretos.

Si el lector ha tenido el placer de escuchar a Millás sabrá cómo habla, cómo son sus pausas y repeticiones, como si nunca fuera a llegar al meollo de la cuestión. Podría parecer que el oyente se impacienta, no es así. Se disfruta el momento en que, al fin, remata la frase, y se disfruta igualmente mientras se enreda en palabras y vueltas. Millás habla de lo que le da la real gana, como los grandes. No lleva guion, ni chuleta, ni discursito para quedar bien. Habla de lo que quiere, y siempre desde el corazón; el último domingo, de fútbol. El lector que lea esto y no haya escuchado a Millás, ¡mala elección!, pensará que lo hizo del tiquitaca, del árbitro, del once inicial de cada equipo, de los jugadores desde un punto de vista técnico o de otras cuestiones futboleras. Pues no. Habló desde un punto de vista demográfico, ahí es nada. Achraf Hakimi, jugador de la selección marroquí, nacido en Getafe, posee las dos nacionalidades, española y marroquí, y podría haber jugado con los colores de nuestra selección, pero eligió jugar con el país que siente. Fue Hakimi quien privó a España de la ilusión. Paradojas de la vida, y del fútbol. Ahora Marruecos es un país enfervorecido, ilusionado, orgulloso de sus jugadores, que no son estrellas ni astros, solo juegan al fútbol. Y no es Hakimi el único héroe de Marruecos en este mundial, tiene otros, uno con nombre destacado, Bono; cada vez que el portero hace un paradón el país enloquece, vibra, estalla en una fiesta cuya música se escucha en todo el planeta, como la del otro Bono. Reflexionaba Millás sobre la elección de Hakimi, que hubiera elegido su país de ascendencia para jugar el mundial, como podría haber elegido este, el suyo, el nuestro, pero eligió el otro. Soñar no cuesta, así que soñemos, mientras escribo las cien palabras que restan para terminar esta columna, que Hakimi hubiera jugado con la Roja. Imaginemos, es fácil imaginar esto, que, de niño, cuando iba al colegio en Getafe, sufriera acoso. Imaginemos, más fácil, que lo llamaran moro de mierda. Imaginemos ahora que aquellos niños, blancos y españoles, Juanito, Gonzalito, Andresito, del colegio de Getafe, que lo insultaban, hubieran presenciado el España-Marruecos en el Education City, y Hakimi hubiera vestido de azul. No habrían gritado «moro de mierda, vete a tu país». ¡Qué más quisiéramos todos, incluidos Andresito, Gonzalito o Juanito, que Hakimi no se hubiera ido a su país a jugar el mundial! La columna se acaba y este sueño también, lo dijo Calderón: «Los sueños, sueños son». Hakimi no viste la roja, pero cualquiera puede soñar lo contrario.

