Las gestiones en los bancos

Me sorprende que clientes de toda la vida estén sometidos a cambios excepcionales en algunos bancos que originan malestar entre los más mayores. Hace unos ... días tuve que ir al banco para hacer una gestión que, de momento, no he podido hacer. Me dicen que tengo que pedir cita previa 'online' o personalmente y así lo hice. Voy el día de la cita y la hora que me designaron, estuve un buen rato esperando al gestor, cuando nos sentamos para hablar del asunto me dice que mi asesor y el de mi mujer es otro y me ruega que espere. Espero otro buen rato y frustrado y estigmatizado decido abandonar el banco. Para qué tanta milonga. Estamos borrachos de tanta autocomplacencia, pues hemos perdido las formas. Estamos inmersos en el relativismo imperante de muchos incompetentes. Es un tortuoso camino, estos bancos quieren que seamos robots con una cierta edad y con la falta de humanidad que conlleva. Estos abuelos de hoy, aunque frágiles, hemos sido capaces de gestionar nuestras cosas si el que tienes enfrente es un interlocutor con cara y voz. Somos víctimas de estos desatinos injustos solo por codicia y ambición de una mayoría de entidades bancarias. Estos ciudadanos mayores a los que aíslan son los mismos que trabajaron años levantando este país que ahora tratan de destrozar unos y otros. Solo queremos calidad de vida y bienestar. La ternura la tenemos ya en nuestras familias. Se dice que la codicia es como el agua salada, pues cuanto más bebes más sed da.

Cartas a la directora