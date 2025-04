Gestionar el calor

Comenta Compartir

Este verano será más caluroso de lo habitual en el conjunto de España, según anuncian las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, ... aunque también se esperan algunas lluvias en el este y el Mediterráneo, la Aemet advierte de que no serán suficientes para paliar la sequía meteorológica e hidrológica. El período estival, cuando el consumo de agua se dispara, encuentra las reservas nacionales por debajo del 50% lo que responsabiliza a todos en utilizarla con la máxima economía. Los vaticinios no hacen sino confirmar la elevación persistente de las temperaturas año tras año y la perentoriedad de prepararse a gestionar la escasez del agua en la agricultura, la industria y el uso doméstico. El cambio climático, la sequía, el calentamiento y la desertización que avanzan no son un asunto de controversia política, sino un problema de estado que requiere amplios consensos y la dedicación de importantes recursos en investigación para mejorar su gestión. La elección de los mejores sistemas de ahorro y almacenamiento, la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico o la construcción de desaladoras debe ser una prioridad institucional junto a las medidas de conservación de la riqueza medioambiental por encima de la pugna partidista.

