Prejuicios y racionalidad

Existió un tiempo en que la gente creía que los seres vivos podían nacer espontáneamente de la materia inerte. Este prejuicio, conocido como generación espontánea, ... se remontaba a la época clásica y había sido defendido por ilustres personajes de la antigüedad, Aristóteles entre otros. Los oscuros años medios proporcionaron un excelente caldo de cultivo para la difusión de la creencia, mientras que el Renacimiento se limitó a sustituir los poderes misteriosos y las virtudes creadoras propias del medievo por las recién descubiertas leyes del movimiento, que deberían rendir cuenta de la formación de un ser vivo al igual que explicaban el movimiento de los astros o la caída de las piedras. Veamos como un embaucador de la época instruía a los pobres crédulos: «Poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón, el juicio, y la experiencia. Incluso animales tan complicados como los ratones no necesitan tener progenitores y si alguien dudase de esto no tiene más que ir a Egipto en donde encontrarán campos plagados de ratones que, para desesperación de los habitantes del país, nacen del cieno del Nilo». Pero la generación espontánea se prestaba mal al aumento de observación. Aparentemente, los gusanos nacen de la carne. Pero basta proteger la carne con una gasa, como hizo Francesco Redi en 1665, para que allí no se desarrollen gusanos. Los gusanos, nos dice Redi, son engendramos por moscas que acuden allí a poner los huevos en época de generación, a fin de que, al eclosionar, las larvas encuentren alimento. Desterrada del mundo macroscópico, la generación espontánea debería desaparecer. Pero el prejuicio se centró en la manera misteriosa en que la materia orgánica se polucionaba por el crecimiento de microorganismos. Así comenzó la denominada controversia de la generación espontánea, con sus defensores y sus detractores realizando experimentos y extrayendo conclusiones aparentemente opuestas. Tuvieron que pasar dos siglos para que Louis Pasteur (1862), repitiendo –si bien mejorándolos– los experimentos tempranos de Lázaro Spallanzani (1760), convenciera al mundo de la época de que los microorganismos tampoco surgen de la materia inerte sino de otros microorganismos preexistentes. Lo que debe prevenirnos frente a los prejuicios que nos invaden y de la inercia que conllevan.

No descarto el influjo de la calima estival, pero uno se siente tentado a trasladar a la arena de la cultura política los vaivenes a que se ven sometidas las ideas científicas en su incesante confrontación en las fronteras del conocimiento. Y al tratar de poner cierta racionalidad, no entiende como un partido político que obtuvo 122 escaños el 23-J puede comportarse como el vencedor de las elecciones, y sus seguidores celebrarlo en la misma noche electoral, como si su subconsciente tuviera asumida su cercanía, si no su identidad, con el comunismo y el independentismo. Ello no hubiera sido posible en los albores de la democracia con un PSOE regenerado por la exorcización del marxismo. Al igual que el rechazo de la generación espontánea fue un producto del siglo XIX, cuando la sociedad científica había sido imbuida de una serie de nuevos conceptos que abocaban en esa dirección, el nuevo PSOE (menos socialista, más guerracivilista: ¡no pasarán!) es un producto del siglo XXI iniciado por Zetapé y continuado por el Dr. Fraude. Sin duda, la reducción significativa del número de sus votantes, junto al aumento concomitante de sus ansias de poder, y el adoctrinamiento de sus bases, fertilizadas durante cuatro décadas con dinero público, han contribuido al cambio de paradigma dentro del partido. Y, al igual que los defensores de la generación espontánea despreciaban a sus detractores (Pouchet, un contemporáneo de Pasteur, trataba de ridiculizar los experimentos y conclusiones de este último), cualquier desviación de la cultura prevalente es tratada con connotaciones peyorativas y aislada con cordones sanitarios. Paralelamente, les parece normal pactar con adversarios ideológicos a los que se ven obligados de tachar de progresistas. Porque, si de ideales de izquierda se trata, no se comprenden bien sus componendas con partidos como el PNV o JpC, a los que, por sus antecedentes históricos, habría que situar muy a la derecha de Vox. Y si no es de ideología, ¿de que se trata? ¡Es la economía, estúpido!, dijo alguien. Que en la España de los partidos son las poltronas y sucedáneos. Para circunvalar estas vergüenzas, se difunde el argumento de la «democracia parlamentaria» (el que más diputados sume), tanto por los miembros del Gobierno Frankenstein como por sus terminales provincianas que necesitan prolongar su persistente y prolongado parasitismo ligado a su ineptitud profesional. Otras actitudes, como la comprensión de los herederos políticos de bandas terroristas asesinas parecen haberse normalizado a partir de Zetapé, ese encizañador de españoles que presume de su felonía de haber transmutado ETA en Bildu para pactar con ellos. Y que, además, sin entender nada del asunto, no duda en dar lecciones de cambio climático (tal como aquellos embaucadores las daban de generación espontánea) a una tropa de ignorantes que le aplaude rabiar.

Necesitamos regresar al sentido común. Pero ya no será suficiente un Pasteur que nos convenza, porque la racionalidad requerida se ha tornado en una implacable visceralidad. Los valores tradicionales que cohesionaban a nuestra sociedad han sido carcomidos y sustituidos por un pragmatismo utilitarista salvaje enmarcado en el asalto permanente a la unidad de España. Mentira, deshonor, crimen, etc (Dr. Fraude, Otegi, «Puchimon» –et al.–) no sólo no son rechazados, sino que pueden otorgar poder. Y la cigarra ya presume abiertamente de su derecho a parasitar a la hormiga para saciar la voracidad crematística, galopante e ilimitada, de la clase política y sus terminales mediáticas, que a través de sofismas insistentes hurgan sin cesar en el cerebro reptiliano de los ciudadanos para cegar su razón. Todo ello está provocando una peligrosa aceleración de la entropía del sistema de modo que el retorno a la estabilidad requerida por una sociedad occidental saludable se antoja cada vez más difícil.