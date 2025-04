Memorias de universidad

Cuando la abandoné en 2019, hacía ya tiempo que la UEx se había convertido en un buen sitio para hablar bajo y, a ser posible, ... limitar las conversaciones a asuntos de trámite. Tras años de endogamia, los grupos de presión habían creado una serie de dependencias que permitían al personal vivir cómodamente y sin apenas esfuerzo, especialmente si eras políticamente correcto y te insertabas adecuadamente en el seno de la tribu. En este entorno primitivo, todos sabían que si estabas arropado por alguno de estos grupos podías circunvalar la ley, incluso delinquir, y no pasaría nada. Si no lo estabas, también podías hacerlo, pero te hostigarían hasta la saciedad. Y si eras tú el que denunciaba situaciones ilegales recurrentes capaces de afectar tu vida profesional, te obligarían a acudir a los tribunales ordinarios, porque, si tenías la suerte de elegir un abogado honesto y comprometido y te tocaba un juez sagaz e independiente, y les ganabas el pleito, les salía eso mejor que enfrentarse a la cuadrilla de turno. Además, las costas nunca las pagan ellos, sino los extremeños. Nuestra galopante autonomía universitaria ha permitido e impulsado con frecuencia la aparición en el seno de la tribu de asociaciones pervertidas difíciles de combatir, cuyos cabecillas, con escasos méritos pero blindados con el voto de sus militantes, han infringido la ley crónica y abiertamente.

En un artículo anterior («UEx: travestismo docente a discreción rectoral», HOY 28-07-2016), hacía referencia a un catedrático que, sin haber publicado nada en más de treinta años, había sido premiado por el rectorado con un cambio de área de conocimiento para mantener un departamento absurdo, antinatural e ilegal del cual era permanentemente director. Pues bien, el mencionado departamento, restructurado en 2006 por el rector a la americana y su vicerrector gendarme a expensas de contravenir su propia normativa, vivió durante un largo periodo al margen de la ley con total impunidad. En los seis primeros años no se celebró ningún consejo ordinario de los tres anuales que marca la ley, ni el secretario envió una sola acta a los componentes del consejo para conocer los acuerdos adoptados. Ni se confeccionó jamás el plan docente, una actividad crítica en cualquier departamento. La pareja formada por director y secretario asumía las funciones del consejo: no se enviaba documentación de los asuntos a tratar, a la vez que se solicitaba aprobar las propuestas del director, la mayoría sin formular. De los 60 o más componentes del consejo, solo 6 u 8 asistían a las reuniones, y otros tantos, siempre los mismos, votaban a todo que sí, incluso sin conocer el asunto a tratar. Todas las decisiones se tomaban por esa mayoría 'progresista' y, si se necesitaba algún voto adicional, ya aparecerían montones. El secretario no grababa las reuniones. Pero, emulando al fiel Koldo, era un gigante de la militancia y esmerado protector del trasero de su amo, a cambio de ciertas parcelas de poder donde demostró su verdadera talla.

No creo que a estas alturas se escandalicen si les digo que, a pesar de su 'ridiculum vitae', el director aludido se mantuvo más de 30 años en el cargo. Es más, una vez que fue destituido por un rector (se supone que por incumplimientos gravísimos), fue reelegido de inmediato por los participantes de la secta que apadrinaba. Al final, el director se jubiló, al parecer, con 11 expedientes abiertos, como consecuencia de denuncias desde variados ámbitos, ninguno de los cuales fue materializado. En este dantesco escenario, no faltó quien desatendió año tras año sus labores docentes, dando unos apuntes hilarantes y obsoletos, mientras desaparecía tanto tiempo como el que estaba aquí. En el improbable caso de que se investigara su ausencia, y resultara ilocalizable incluso para el inspector de servicios, no pasaba nada; en última instancia, a la cual nunca se llegaba, siempre tendría un puñado de colegas conjurados que perjurarían para salvarle.

Gran parte de las irregularidades mencionadas fuerondenunciadas al rector paupérrimo quien, haciendo honor a su condición, ni siquiera se dignó a contestar. ¡Qué buen señorito perdió su pueblo! Los rectores siempre lo supieron, pero consideraron más rentable evitar enfrentamientos con el infractor y su entorno, y declararle «caso perdido», aunque manteniendo buena sintonía con él. No busquen entre las «autoridades» universitarias héroes que se compliquen la vida. Con contadas excepciones, en el mejor de los casos encontrarán ansias de poder, intereses personales e indolencia. En el peor, vicios e incluso complacencia en sus prevaricaciones. No se escandalicen. En una sociedad que premia al jeta y, consecuentemente, promueve su proliferación ¿esperaría alguien encontrar en la universidad otra cosa que versiones miniaturizadas de la altas instituciones del estado?

¿Qué había detrás de tanta insidia? No aludiré a una maldad humana gratuita, aunque algunos sujetos parecían clamar venganza contra sus propias limitaciones, proyectándola sobre el que pasivamente se atrevía a ponerlas en evidencia. Con frecuencia, se trataba, como es habitual, de chiringuitos, poltronas y vaguería. En más de una disciplina, la actividad docente real por profesor no excedía de diez clases teóricas al año (siendo generoso), sin que se conocieran otras actividades valorables. Resulta, pues, fácil imaginar la vidorra que se pegaron estos depredadores de lo público «seleccionados» gracias a las políticas que fomentaron prolongadamente la expansión incontrolada de la UEx. Todo era posible. No me hubiera extrañado toparme con un cazador de venados reconvertido en cazador de microbios.

Frente a los trepas y mediocres que sin mérito ni alternativa laboral lograron meter cabeza en este retiro dorado de presidentes autonómicos, e incluso llegar a autoridad académica o sindical, y se congratulan hoy de ello, muchos brillantes y esforzados profesores, que se afanaron por mejorarla de verdad, creen que pudo haberse hecho muchísimo mejor. Pero no se hizo, y debe quedar constancia de ello. Porque los excesos y desviaciones de una o varias generaciones suelen pagarlos las siguientes. Mientras tanto, en su 50 aniversario, entonemos todos ¡Dios salve a la UEx!; aún a sabiendas que tendrá que ser la UEx la que se salve a sí misma.