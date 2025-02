Leyes educativas: mérito o «caenas»

Como uno podría esperar de un proyecto socialista-radical, los fines de la ley Celaá se resumen en dos: devaluación del mérito y adoctrinamiento de ... alumnos. Ambos fines no son recientes, sino que se remontan a la llegada del socialismo al poder en los albores de la transición. Además, al contrario que sus tímidos y acomplejados adversarios, los socialistas han actuado con determinación, imponiendo sus leyes, tanto en la Universidad como en Enseñanza Media, hasta el punto de llevar tanto tiempo en vigor como las del propio Franco. Leyes encaminadas a abducir y anestesiar almas jóvenes para construir una sociedad distópica comandada por ellos. Los intentos de ideologización de los libros de texto apadrinados por la insípida sucesora de Celaá, que tanta alarma «producieron» en algunas asociaciones educativas, indican que el proceso se mantiene intacto.

Pero podría haber llegado a un punto de inflexión. Los 'baby boomers' tempranos somos supervivientes y testigos irrecusables de los cambios políticos y educativos acaecidos en nuestro país: crecimos en la dictadura franquista y asistimos a su sustitución por una oligarquía de partidos (¡democráticos, pero con listas cerradas!), que nos sorprendió, primero con su prepotencia, corrupción y despilfarro, y, más recientemente, con la involución de una de sus ramas hacia una dictadura «sanchivariana». Y si nos preguntaran ¿cómo ha llegado la Educación a la situación actual?, creo que una respetable mayoría respondería, emulando al gran Belmonte: «Degenerando». Y yo añadiría, «por culpa de los políticos».

Los profesores de mi generación podemos dar testimonio de las maniobras del penene Rubalcaba en 1981-82 agitando las bases de la Universidad con su promesa de colocar a un ingente número de colegas que se había acumulado en las universidades de la dictadura y, muy especialmente, del tardofranquismo. Sus promesas cristalizaron en el coladero de las pruebas de idoneidad y concursos locales. No pocos beneficiarios (más de 5.000 aprobados; los suspensos –2.000– y muchos otros entraron después con las pruebas locales) habían sido nombrados a dedo sin selección alguna y vivían indolentemente, ajenos al esfuerzo y al significado del mérito. En paralelo, se 'jibarizó' el poder de los catedráticos, mientras se reforzaba el de los cargos electos y diversos gremios, es decir, se premió a la política sobre el conocimiento en las mismísimas aulas. Todo encaminado a desmantelar la estructura franquista, no para mejorarla o sustituirla por otra más eficiente, sino para controlar mejor a los nuevos docentes y apacentarlos. Fines similares, transitando caminos diferentes, pero con el mismo protagonista, impulsaron la conquista de la enseñanza media a través de la Logse.

Nuevos tiempos, nuevo orden. Y nuevos amos, que, sin demora ni escrúpulos, iniciaron su labor de zapa para promover su perpetuidad en el poder, una novedad «democrática» que no nos pasó desapercibida, a juzgar por mi respuesta a preguntas que, a partir de la segunda mitad de la década de los 80, me hacían conocidos, relativas a qué «carrera» sería buena para sus hijos: «Aquello para lo que demuestre vocación, a fin de convertir su trabajo futuro en una tarea placentera. Pero, si quieres que tenga una colocación segura al terminar sus estudios, y tus tragaderas lo permiten, hazle militante del partido; el carnet, no su formación, le abrirá futuras puertas». Nada nuevo que añadir hoy. Los partidos tradicionales, muy dados al enchufismo, no quieren gente brillante, pero necesitan presumir de que sus «nepotizados» ostentan título universitario, aunque carezca de relación con el cargo. Los talentos están mejor en el ostracismo o el extranjero; ¡que demuestren allí la valía de los españoles, coño!

En Extremadura, somos referente. Con el control de la educación (y de todo lo demás) durante casi cuatro décadas, nuestros camaleónicos socialistas y «socios-listos» han doblegado al profesorado, mientras ellos han devenido en usufructuarios de los resultados de la reducida élite académica que se autoflagela en el anonimato. En paralelo, tanto en Educación como en otros ámbitos se viene acumulando un gremio vividor sometido con gusto a los politicastros del régimen. Es preferible tener al amo lejos, ajeno a tus defectos y tus vergüenzas, pero que sienta tus lamidos en forma de votos y te amamante ¡Dadnos dineros, aunque vengan cargados de cadenas! ¡Menos mérito, y más «caenas»!, susurran los malditos.

Lo que obliga, más que nunca, a meditar sobre la educación de las futuras generaciones. La ideología marxista ha sido sustituida en nuestras sociedades por la cultura 'woke', más buenista en apariencia, pero también más peligrosa por su fácil penetración en las almas, lo que, a su vez, asegura su permanencia y expansión. Y no solo en la izquierda, en donde se ha convertido en hegemónica. La derecha sociológica ha sido ampliamente infiltrada por la misma doctrina como indica la cobardía proverbial de sus líderes para rechazarla abiertamente, si es que no supeditan a ella los principios de sus votantes. Pero la reacción 'anti-woke' ya se ha hecho notar en amplias capas conservadoras. Ellas sienten que España necesita una regeneración que sitúe élites y no enchufados o listillos en puestos clave de la administración y, en consecuencia, defienden la cultura del esfuerzo y del mérito. Se trata, por supuesto, de una elección moral, una ética, que en los últimos años ha estado devaluada, si no demonizada o proscrita, pero que ha sido crucial en la configuración del mundo occidental. Este valor no suele caminar solo; sus defensores también ansían que España sea una nación normal y no una amalgama de naciones, que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes, y que podamos entendernos en un idioma único: el español. Defienden la propiedad privada y prefieren que, en contra de las proclamas de Celaá, los hijos sean de los padres, etc. Provistas de un sustrato poblacional significativo y sin complejos, y de unos líderes de probada autenticidad, capaces de defenderlas y transformarlas en acción política, estas aspiraciones están ya pugnando por abrirse camino en nuestra maltrecha sociedad. Y de su prevalencia depende que seamos una nación pujante de ciudadanos libres y con exigencias de superación, o converjamos con Orwell 1984 como borregos felices sometidos a una dictadura totalitaria. ¡Menos «caenas» y más mérito!