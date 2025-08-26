HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hoy

¿Por la ciencia hacia Dios?

Los intentos de demostrar la existencia de Dios mediante la razón renacen, cual Ave Fénix, al menos una vez por generación humana

Germán Larriba

Catedrático Universitario Jubilado

Martes, 26 de agosto 2025, 07:57

A medida que el transcurso del tiempo nos acerca al abismo definitivo, la cuestión de 'la vida en el más allá' es progresivamente revisitada en ... tertulias (como la nuestra del Casino de Badajoz) y conversaciones privadas. Subrayando la importancia del tema, los intentos de demostrar la existencia de Dios mediante la razón renacen, cual Ave Fénix, al menos una vez por generación humana. Ya antes del advenimiento de la ciencia, datado en la enunciación del principio de inercia por Galileo y Descartes, los filósofos cristianos abordaron la tarea utilizando una serie de prestidigitaciones dialécticas, ejemplificadas en las famosas cinco vías de Santo Tomás de Aquino, un requisito fundamental para aprobar Filosofía en mis tiempos de bachiller. Más tarde (siglo XIX), enlazando con la filosofía escolástica y otorgándole valor añadido, el clérigo inglés William Paley expuso en su 'Natural Theology' el famoso argumento del diseño inteligente (DI). Paley equiparaba el mundo con un reloj y argumentaba que, si la compleja maquinaria de un reloj necesita la acción de un experto relojero, la existencia del mundo, mil veces más complejo, necesita la de un diseñador inteligente. Las ideas de Paley influenciaron profundamente el pensamiento del joven Charles Darwin, quien, en su madurez, les asestaría un golpe contundente con su teoría de la evolución por selección natural. A la luz de esta teoría, el relojero supremo de Paley, capaz de diseñar órganos y seres complejos, sería, utilizando palabras del biólogo Richard Dawkins, un relojero 'ciego', en clara alusión a la evolución biológica. Los argumentos de las cinco vías y la lógica del DI chocan frontalmente contra el postulado de objetividad de la ciencia, que impide a sus practicantes interpretar la naturaleza en términos de proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  5. 5 La tienda «normal» que triunfa en Europa abre su primer local en Extremadura: empieza la cuenta atrás
  6. 6 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  9. 9

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  10. 10 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Por la ciencia hacia Dios?

¿Por la ciencia hacia Dios?