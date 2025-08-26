¿Por la ciencia hacia Dios?

A medida que el transcurso del tiempo nos acerca al abismo definitivo, la cuestión de 'la vida en el más allá' es progresivamente revisitada en ... tertulias (como la nuestra del Casino de Badajoz) y conversaciones privadas. Subrayando la importancia del tema, los intentos de demostrar la existencia de Dios mediante la razón renacen, cual Ave Fénix, al menos una vez por generación humana. Ya antes del advenimiento de la ciencia, datado en la enunciación del principio de inercia por Galileo y Descartes, los filósofos cristianos abordaron la tarea utilizando una serie de prestidigitaciones dialécticas, ejemplificadas en las famosas cinco vías de Santo Tomás de Aquino, un requisito fundamental para aprobar Filosofía en mis tiempos de bachiller. Más tarde (siglo XIX), enlazando con la filosofía escolástica y otorgándole valor añadido, el clérigo inglés William Paley expuso en su 'Natural Theology' el famoso argumento del diseño inteligente (DI). Paley equiparaba el mundo con un reloj y argumentaba que, si la compleja maquinaria de un reloj necesita la acción de un experto relojero, la existencia del mundo, mil veces más complejo, necesita la de un diseñador inteligente. Las ideas de Paley influenciaron profundamente el pensamiento del joven Charles Darwin, quien, en su madurez, les asestaría un golpe contundente con su teoría de la evolución por selección natural. A la luz de esta teoría, el relojero supremo de Paley, capaz de diseñar órganos y seres complejos, sería, utilizando palabras del biólogo Richard Dawkins, un relojero 'ciego', en clara alusión a la evolución biológica. Los argumentos de las cinco vías y la lógica del DI chocan frontalmente contra el postulado de objetividad de la ciencia, que impide a sus practicantes interpretar la naturaleza en términos de proyecto.

Asumido sin fisuras por el creacionismo, el DI ha llegado, y con qué éxito, a nuestros días, especialmente en Estados Unidos. Los creacionistas más primitivos mantienen que, de acuerdo con la Biblia, el mundo tiene 10.000 años de antigüedad, sin importarles que las pruebas y teorías de la física, química, geología y biología, le otorguen casi 4.500 millones. Sus colegas más refinados suelen abstenerse de parecidos exabruptos, pero han reavivado con relativo éxito la doctrina del DI introduciendo el concepto de complejidad irreductible, y utilizándolo como herramienta dialéctica para enseñar DI como una teoría alternativa a la evolución biológica en el bachillerato. La tentativa fue denunciada en 2005 ante los tribunales de justicia americanos por los padres de once alumnos de la escuela de Dover, un pequeño pueblo de Pennsylvania. Durante el largo juicio que siguió, los creacionistas se centraron en el flagelo bacteriano, una estructura filiforme que otorga movilidad a las bacterias que lo sintetizan. La maravillosa estructura del flagelo, conocida hoy en gran detalle a nivel molecular, pierde su funcionalidad si se elimina una de sus 80 piezas proteicas, por lo que podría calificarse de irreductiblemente compleja. Si cada pieza es inservible en sí misma, ¿no debió haber sido diseñado el conjunto por intervención divina en un solo acto, en lugar de surgir gradualmente por selección natural? ¿Qué sentido tendría una parte del flagelo? Lo mismo puede decirse del ala de un ave, ¿para qué sirve medio ala? Paradójicamente, un devoto creyente, el biólogo Kenneth Miller y otros colegas aportaron pruebas contundentes del origen evolutivo de estas y otras estructuras de aparente complejidad irreductible. Oídas las partes, el juez John Jones III decretó que, a diferencia de la selección natural, el creacionismo tenía raíces religiosas y por tanto no podía explicarse en clase de Ciencias, tal como prescribe la quinta enmienda de la Constitución de su país. Además, calificó el DI como un movimiento de «impresionante necedad». Esta decisión honró su dignidad e independencia, puesto que había sido designado por el recalcitrante creacionista George W. Bush. Incidentalmente, si Sánchez, por necesidad, transmutara en entusiasta creacionista y encargara el asunto a Conde-Pumpido, ¿respondería como Jones o terminaríamos enseñando DI en bachillerato?

Pese al revés sufrido en Dover, los creacionistas no han cejado en su afán misionero. El más reciente intento digno de mención que conozco, más por su éxito en ciertos ambientes religiosos y/o ultraconservadores que por la novedad de sus razonamientos, es el libro francés 'Dios, la ciencia, las pruebas' (Bolloré & Bonnassies, 2023), que trata de encontrar en los descubrimientos científicos del último siglo las pruebas de la existencia de Dios. A pesar de la abrumadora erudición mostrada por los autores, tras una lectura superficial, destaco la falta de lógica y austeridad intelectual y la abundancia de libertinaje deductivo que destilan sus intentos cansinos de enlazar la ciencia con Dios: «El universo complejo tuvo un inicio, luego Dios existe». Por muy disimulados que estén entre la extrema prodigalidad informativa, todos sus argumentos transpiran DI (al que explícitamente sitúan de nuevo como teoría científica al mismo nivel que la evolución) y, por tanto, son de índole religiosa e intrínsecamente acientífica.

Diversos estudios han abordado el grado de penetración de las creencias religiosas entre los científicos. Un estudio concluyó que en Estados Unidos, solo un 7% de los miembros de la Academia de Ciencias y un 30% del resto de científicos (frente al 90% de la población general) creía en un dios personal ('Nature', 1998). Una encuesta más reciente, basada en una muestra de 40000 científicos de ocho países, estimó que el 30% se consideran religiosos, aunque este porcentaje aumenta significativamente entre las mujeres y la gente de color ('Nature', 2024). Una de estas últimas opina que «la ciencia es una manera de glorificar a Dios y conocer más sobre su creación». Nada que objetar a las convicciones personales, pero conviene precisar las diferencias entre los valores y procedimientos científicos frente a los religiosos, y evitar mezclarlos. Entre los primeros destacan: escepticismo, selección de las fuentes de información, argumentación lógica, objetividad, antidogmatismo, hipótesis refutables, y universalidad (revisión por colegas).

Los intentos de basar las creencias religiosas en la ciencia conllevan el peligro de que los creyentes sustituyan su fe por una pseudociencia, cuyas conclusiones, consciente o inconscientemente tergiversadas, traspasan los límites permitidos por el principio de objetividad.