De aquellos plagios, estos lodos

Cualquiera que leyera la información que daba el diario HOY sobre la apertura en la UEx del curso académico 2018-19, no podría sino concluir ... que, según el rector que a la sazón rectoraba, vivíamos en un paraíso terrenal y vacunados frente a las asechanzas corruptoras de «otras universidades públicas que han otorgado falsos títulos a destacados líderes políticos». Todo ello replicado, en una borrachera de satisfacción y jolgorio, por el presidente de la Junta, quien no se daba por aludido, «ni tú tampoco –le decía al rector– por esos títulos». Los falsos títulos concernían a la estafa doctoral de su jefe de filas, el famoso 'Doctor Fraude', cuya tesis, oculta durante años bajo siete llaves, acababa de ser redescubierta (Javier Chicote, ABC), y revelada como un plagio grave. Y para rematar su faena, el presidente extremeño aventuraba «si en la UEx no hubiera podido ocurrir, que paguen ellos». Como en tantas otras ocasiones, ninguno decía la verdad: un caso flagrante de plagio en la UEx se describió en HOY (11-03-2013).

Como las pandemias, el plagio es universal, pero su detección y prevención varían ampliamente entre los grupos humanos. Los regímenes autocráticos, intrínsecamente opacos, pueden ocultarlo fácilmente. No así los democráticos, en los que políticos de origen diverso (Alemania, Rumanía, Hungría o USA) han sido cazados 'in fraganti' y obligados a dimitir. Si renuncian al cargo es porque, una vez difundida la fechoría por la prensa, los plagiadores se convierten en un baldón para el partido político al que pertenecen y en una carga electoral, un firme indicio de que las sociedades implicadas son intolerantes al plagio. Y no solo por el engaño que supone a la comunidad académica, ni siquiera por el robo que el hecho conlleva, sino por la utilización del botín para crear un falso halo de intelectualidad que ayude al delincuente a trepar en su entorno académico o político. Y, sobre todo, porque sospechan que un caco de tal calaña puede atreverse a las más dañinas fechorías.

Lo que suscita dos tipos de consideraciones. En primer lugar, acerca del mencionado 'Dr. Fraude'. La retahíla de calificativos con que le obsequia una parte de la prensa escrita o diputados en el Congreso, desde narcisista psicótico hasta simplemente traidor, los encaja Pedro con su mandíbula tetánica para después despreciarlos o negar los cargos con un cinismo ejemplar. Si es que se pone en plan gamberro y se ríe de sus oponentes (excepto de Abascal) animando a su séquito a reírse con él. El fenotipo jetáceo del 'doctor' ya se manifestaba en 2013, cuando, siendo consciente de su (aún ocultada) bellaquería doctoral, espetó a Mariano Rajoy en un debate televisado: «Usted no es una persona decente». ¡Igual que le diría a un candidato etarra! Más tarde (2018), en vísperas de la revelación formal del plagio y sus circunstancias, Albert Rivera exigió a Sánchez en el Congreso que hiciera pública su tesis doctoral. Y, con seis años de retraso, por fin, se hizo pública. Acorralado, no dudó en señalar a Rivera con el dedo y lanzarle el famoso «os vais a enterar», propio de matón de escuela. Y vaya que si nos hemos enterado: parsimoniosamente, con imposturas y jeta, mucha jeta, nos ha saturado con más mentiras y felonías de las que podemos digerir.

Si acuciante es la expulsión del personaje de la Presidencia del Gobierno, preocupante es que nuestro 'doctor' obtuviera más de 7 millones de votos en las últimas elecciones generales, señal inequívoca de que buena parte de la sociedad española es permisiva con el plagio. Varias razones, no excluyentes entre sí, pueden explicar esta particularidad. Sin duda, los memes insertados en los cerebros jóvenes modelados por el cincel de las leyes educativas socialistas (detractoras del esfuerzo y el mérito y vigentes la mayor parte de la democracia) han contribuido a esta conducta. Pero hay más. Las bases del partido, las mismas que reintrodujeron al defenestrado killer del no es no, admiran y tienden a imitar la jeta del personaje. Necesitan seguir viviendo de suculentos sueldos públicos y prebendas, y van a luchar a fondo para evitar regresar, si es que alguna vez trabajaron, a la precariedad y dureza del mundo laboral. Al igual que sus avatares o réplicas sindicalistas, por no hablar de la podemia. Para estos vividores, lo del plagio es una minucia. Por otra parte, los ERE andaluces son una manifestación puntual de la tendencia del PSOE a crear bolsas de votos cautivos; si la cosa ocurre a baja intensidad pasará desapercibida. Estas premisas (escaso sentido crítico, adicción al parasitismo del Estado, y manipulación electoral encubierta), facilitan la aceptación de las nuevas consignas del líder. Para materializar la tarea, se difunden las consignas correspondientes (equiparación con Europa, diferentes tipos de malversación, etc), a modo de antídoto que aplaque la esquizofrenia provocada por tanta mentira y contradicción en las maleables mentes sanchipancistas. Sobre todo, si se predican con cara compungida y tono impostado, y se acompañan con alguna paguilla. Siempre amparados en una supuesta superioridad moral que no es sino el disfraz con que ocultan una suciedad moral superlativa. Hasta los pactos con independentistas, antes sujetos a anatema 'ibarresco', se ven ahora aceptables, al igual que la eliminación de la sedición y la malversación. Eso sí, «siempre que se expliquen bien las cosas y el contexto» como dice el populista Fernández Vara, otrora gran detractor de independentistas, y ahora mamporrero de Sánchez en su decisión de no solo aceptarlos como socios, sino de perdonarlos y santificarlos, y culpar a «la derecha y la ultraderecha». Demasiado burdo para cualquier persona provista de alguna cultura y de una mínima integridad moral. Si la objetividad que otorga la independencia política y el desinterés personal obliga a reconocer la mentira como divisa primaria del sanchismo y nuestra ética más básica incita a su rechazo, el social-populismo asfixiante en que ha devenido el partido del plagiador, reincidirá en ella, mimetizándola y amplificándola, para tratar de perpetuarse en el poder allá donde se encuentre. Es cierto que estamos en un bucle político de difícil salida. Pero lo de Sánchez 'et al', es ya inaguantable.