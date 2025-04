La genuflexión

Comenta Compartir

El rey Juan Carlos está (estaba) al caer. Ahora de otra manera. Tendrá pensado volver a España, pero cualquiera vuelve. A ver, que la Princesa ... de Gerona no puede ir a Gerona para lo de la Fundación. Siempre le quedarán Asturias y las gaitas. Lo primero que te sueltan los que creen que en ello hay media razón es que se dice Girona, no Gerona (lo que me fascina es que en las cartas de los bares ponga 'pan tumaca', como si solo hubiera pan con tomate en Cataluña). A ver, que cuando don Felipe no pudo ir a la entrega de despachos judiciales a Barcelona, no llamó Sánchez al Rey. Llamó Redondo (¿se acuerdan?) a Alfonsín. Que si los espían. Más tendrían que espiarlos, como diría Macarena Olona. Y, hala, a arrodillarse otra vez frente al independentismo resucitado por las escuchas. 'The Wire' con samfaina. Paz Esteban a la calle. Dice una de las rusas de Pussy Riot que en España también podemos perder la democracia. Podemos perder tantas cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión